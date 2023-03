Wyjątkowy gest reprezentantów Polski. Na czym polega akcja #CzasNaNas?

Mecz reprezentacji Polski z Albanią był najprawdopodobniej jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w poniedziałkowy wieczór. To uczucie mógł spotęgować tajemniczy wpis na Twitterze „Łączy nas piłka”. Już z samego rana oficjalny kanał PZPN zamieścił notkę, w której zaapelował o spostrzegawczość.

„Dzisiaj na rozgrzewce podczas meczu Polska – Albania wydarzy się COŚ WYJĄTKOWEGO. Zwróćcie uwagę na kadrowiczów, bądźcie czujni! #CzasNaNas” – poinformowano

Piękny gest polskich piłkarzy

Mecz zaplanowano na godz. 20:45, ale niektórzy kibice, którzy nie mogli się doczekać tego spotkania zajechali na stadion już dwie godziny przed nim. Ci, co przyjechali, by zająć swoje miejsca szybciej i zobaczyć rozgrzewkę Biało-Czerwonych, mogli dostrzec, że jest coś nie tak.

Na przedmeczowy rozruch polscy piłkarze na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym wyszli na murawę w nie swoich koszulkach. Na ich plecach nad numerem widniały nazwiska polskich piłkarek, a tuż pod nim był zamieszczony hasztag „CzasNaNas”.

Akcja „CzasNaNas”, o co chodzi?

Chwilę po rozgrzewce administratorzy profilu „Łączy nas piłka” wyjaśnili, o co chodziło z koszulkami polskich piłkarzy. Otóż nie była to pomyłka. „Dziś reprezentanci Polski mieli na sobie wyjątkowe koszulki! Były na nich nazwiska piłkarek kadry – to gest wyrażający wsparcie dla futbolu kobiet w Polsce oraz popierający kandydaturę Polski jako organizatora mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku” – czytamy.

#CzasNaNas jest to strategia piłki nożnej kobiet w Polsce na lata 2022-26. „Piłka nożna ma ogromny potencjał angażowania i przyciągania dziewczynek i kobiet do gry, dzięki silnemu zakorzenieniu w polskiej kulturze. Wdrożenie strategii zdecydowanie pomoże uczynić świat piłki nożnej bardziej inspirującym, wzmacniającym i dostępnym dla wszystkich dziewcząt i kobiet. To jednak dopiero początek podróży, która będzie wymagała wsparcia i zaangażowania całej piłkarskiej społeczności i jej otoczenia” – czytamy w komunikacie na stronie PZPN.

– Bardzo się cieszę, że PZPN przygotował ten dokument, bo – podobnie jak na boisku – przemyślana strategia ma kluczowe znaczenie w osiąganiu sukcesów. Wierzę, że wspólnymi siłami będziemy kontynuować i przyspieszać pozytywne zmiany, jakie zachodzą w kobiecej piłce w naszym kraju. Chcemy pokazać, ile jest w nas pasji, determinacji, siły i charakteru. To czas na nas! – uważa Ewa Pajor, kapitan reprezentacji Polski kobiet i zawodniczka VfL Wolfsburg.

Reprezentantka Polski, która na co dzień występuje w klubie Stade de Reims Kinga Szemik podziękowała za ten gest polskim bramkarzom.

