Prezes FC Barcelony zjawił się na premierze filmu Lewandowskiego. „Robert to porządny facet”

Robert Lewandowski w ostatnich dniach miał wiele pracy nie tylko na boisku, ale i poza nim. Jeszcze przed pierwszym meczem marcowego okna musiał przepraszać za zeszłoroczną aferę premiową. Później musiał znosić krytykę związaną ze słabą grą. Ostatecznie jednak cieszył się ze zwycięstwa nad Albanią, a dzień później z premiery biograficznego filmu.

Prezes FC Barcelony komplementuje Lewandowskiego

Premiera „Lewandowski. Nieznany” produkcji Amazon zgromadziła w Warszawie wiele gwiazd. Oprócz samego bohatera całego wydarzenia i jego małżonki na projekcji filmu pojawiła się legenda światowej piłki, Andrij Szewczenko czy przedstawiciele FC Barcelony, klubu, w którym na co dzień występuje 34-latek. Wśród nich był Joan Laporta, słynny prezydent „Dumy Katalonii”. Hiszpan był licznie oblegany przez media i uczestników wydarzenia. Laporta wypowiedział się między innymi dla „Przeglądu Sportowego Onet” Szef Blaugrany stwierdził, że Lewandowskim to najlepszy zakup klubu w letnim oknie transferowym.

Oczywiście, że Robert jest najlepszym transferem Barcelony w tym sezonie! To osoba, która przywróciła radość kibicom Barcelony. W tamtym momencie naszej historii potrzebowaliśmy kogoś, kto na nowo wywoła to uczucie – mówił Laporta. – Chodziło też o to, żeby ponownie wprowadzić profesjonalizm do naszego klubu. Cieszę się, że Robert jest nie tylko wielkim strzelcem, ale i dobrym duchem drużyny – dodał prezes aktualnych wicemistrzów Hiszpanii.

Joan Laporta z uznaniem o kapitanie reprezentacji Polski

Laporta nie mógł się powstrzymać od komplementów w kierunku Lewandowskiego. Określił go m.in. mianem „porządnego faceta, zdolnego do poświęceń”. Kapitan reprezentacji Polski w obecnym sezonie LaLiga wystąpił w 22 meczach i zdobył 15 bramek. Ponadto może pochwalić się także 5 golami w Lidze Mistrzów, jednym w Lidze Europy i dwoma w Pucharze Króla.

