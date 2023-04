Polska walczy o organizację wielkiej imprezy. „To byłby gamechanger”

Polscy kibice nie mogą póki co liczyć na duże sukcesy piłkarskie. Mogą za to czasami oglądać duże imprezy w naszym kraju. W 2012 roku nasz kraj wraz z Ukrainą organizował Euro. Lata później gościliśmy młodzieżowe mistrzostwa Europy czy świata. Doliczając do tego finały Ligi Europy można dojsć do wniosku, że Polska i PZPN jest w stanie organizować wielkie imprezy. Idąc za ciosem, do naszego kraju może zawitać kolejne wielkie wydarzenie.

Polska chce zorganizować mistrzostwa Europy kobiet 2025

We wtorek dowiemy się, czy Polska zorganizuje mistrzostwa Europy kobiet 2025. O organizację turnieju walczy kilka państw, lecz oficjalnie kandydatów jest czterech – nasz kraj, Francja, Szwajcaria oraz (wspólnie) Dania, Norwegia, Finlandia i Szwecja. O tym, kto ugości najlepsze ekipy kontynentu dowiemy się po południu. W rozmowie z Interią na temat walki o imprezę wypowiedziała się selekcjoner reprezentacji kobiet Nina Patalon. Trenerka podkreślała fakt, że od lat kadry z naszego regionu kontynentu nie brały udziału w imprezie tej rangi. Dodała, że naszemu państwu nie brakuje infrastruktury sportowej.

– Przez ostatnie dziesięć lat żadna reprezentacja z Europy Wschodniej nie awansowała na wielką imprezę, bo tam dyscyplina dopiero raczkuje. Polska może być przykładem i pokazać innym, że futbol kobiecy ma potencjał. Wierzę, że organizacja Euro nad Wisłą popchnie do przodu naszych sąsiadów. Mam też nadzieję, że młode dziewczynki do spróbowania swoich sił. Oprócz tego jesteśmy po prostu gotowi infrastrukturalnie na przyjęcie takiej imprezy – mamy stadiony, bazy treningowe, hotele – powiedziała Patalon.

Reprezentacja Polski chce wystąpić na Euro

Patalon zwróciła uwagę, że organizacja Euro „byłoby gamechangerem, machiną napędową” dla polskiej piłki kobiet. Biało-Czerwone jeszcze nigdy nie brały udziału w imprezie rangi mistrzostw Europy czy świata.

