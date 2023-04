Media: Reprezentant Polski na wylocie z klubu. Pechowa przygoda

Jacek Góralski wyjechał z kraju latem 2017 roku, kiedy to został wykupiony z Jagiellonii Białystok przez Łudogorets Razgrad za 1,5 mln euro. Pomocnik był wówczas jednym z podstawowych zawodników reprezentacji Polski, do której w kolejnych latach był regularnie powoływany. Przygoda w Bułgarii była dla niego jak najbardziej udana, a po niespełna trzech latach przeniósł się do kazachskiego Kairatu Ałmaty, gdzie spędził 2,5 roku. Stamtąd za darmo trafił do niemieckiego VfL Bochum, gdzie nie wiedzie mu się tak, jakby tego chciał.

Jacek Góralski coraz bliżej odejścia z VfL Bochum

Gra w Bundeslidze dotychczas przynosi wiele do życzenia jego kibicom. Niestety od początku sezonu 2022/23 pomocnik regularnie mierzy się z problemami zdrowotnymi, przez które wystąpił w zaledwie trzech meczach ligowych. Obecnie wyleczył już wszystkie swoje kontuzje, ale nie zmieniło to jego sytuacji w zespole. W 2023 roku został wybrany przez trenera tylko raz do kadry meczowej i spędził na boisku trzy minuty w spotkaniu przeciwko Werderowi Brema. Od tamtej pory nie znalazł się nawet raz na ławce rezerwowych.

Tymczasem według doniesień serwisu „VfL-Magazin” Jacek Góralski jest coraz bliżej odejścia z niemieckiego zespołu. Wszystko wskzauje na to, że zmieni barwy wraz z zakończeniem bieżącego sezonu. Co prawda kontrakt reprezentanta Polski wygasa dopiero w 2024 roku, ale obie strony mają wykazywać zainteresowanie rozwiązaniem kontraktu za porozumieniem stron. To samo źródło donosi, że w umowie Polaka miała zostać zapisana klauzula, która pozwala na taki przebieg spraw w przypadku spadku VfL Bochum do 2. Bundesligi.

– To oczywiście do przewidzenia, ale wg lokalnych mediów skupionych wokół VfL Bochum latem klub rozstanie się z Jackiem Góralskim. Bardzo nieudana, ale i pechowa przygoda – napisał na Twitterze dziennikarz Viaplay Sport Marcin Borzęcki.

Czytaj też:

Klub z Bundesligi chce ściągnąć polskiego napastnika. Jest jednym z głównych celówCzytaj też:

Fernando Santos nie pomógł. Reprezentacja Polski ze spadkiem w rankingu FIFA