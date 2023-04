Wiadomo, czy Polska zagra z Niemcami. Media: Zapadła decyzja

Od dłuższego czasu mówi się, że reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami podczas czerwcowego zgrupowania. Przypomnijmy, nasi zachodni sąsiedzi są gospodarzami Euro 2024 i nie biorą udziału w kwalifikacjach.

Plany reprezentacji Niemiec

Hansi Flick zdecydował, że kadra, zamiast brać udział w eliminacjach, będzie grała spotkania towarzyskie z różnymi przeciwnikami. Kiedy Polska walczyła z Czechami i Albanią na marcowym zgrupowaniu, Niemcy grali z Peru (2:0) i Belgią (2:3).

Już jakiś czas temu niemieckie media informowały, że w czerwcu federacja planuje kolejne sparingi z Polską i Urugwajem. Nawet prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski wydał zgodę Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej na przeprowadzenie dwóch masowych imprez sportowych na PGE Narodowym. Chodziło wówczas o finał Pucharu Polski, który zaplanowany jest na 2 maja 2023 roku oraz na mecz towarzyski z Niemcami 16 czerwca 2023.

Media: Polska faktycznie zagra z Niemcami

Teraz dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet potwierdzili, że to spotkanie faktycznie dojdzie do skutku. Ten mecz odbędzie się 16 czerwca 2023 roku, tak jak pisano wcześniej w piśmie. Cztery dni później kadra zagra na wyjeździe przeciwko Mołdawii w ramach el. do Euro 2024.

Ten mecz Polska – Niemcy ma być o tyle wyjątkowy, że oficjalnie z Biało-Czerwoną kadrą oficjalnie ma pożegnać się Jakub Błaszczykowski, który w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Skrzydłowy rozegrał w kadrze 108 meczów i zdobył dla Polski 21 bramek. Były kapitan reprezentacji Polski był jednym z ważnych ogniw Adama Nawałki podczas Euro 2016 oraz brał czynny udział w Euro 2012 w Polsce.

Były skrzydłowy Borussii Dortmund zadebiutował z orzełkiem na piersi w 2006 roku przeciwko Arabii Saudyjskiej. Wówczas selekcjonerem polskiej kadry był Paweł Janas. Ostatni raz Błaszczykowski w kadrze pojawił się w 2020 roku za kadencji Jerzego Brzęczka.

