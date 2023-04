PZPN potwierdził absolutny hit! Reprezentacja Polski zagra wyjątkowy mecz

Reprezentacja Polski jest po pierwszym zgrupowaniu za kadencji Fernando Santosa. Polacy przegrali pierwsze spotkanie z Czechami 1:3, a w kolejnym zwyciężyli Albańczyków 1:0 na PGE Narodowym. Do następnego meczu w ramach eliminacji do Euro 2024 pozostały dwa miesiące, kiedy to Biało-Czerwoni zagrają z Mołdawią. Wcześniej jednak odbędzie się długo zapowiadany i wyczekiwany przez wszystkich kibiców pojedynek.

Reprezentacja Polski zagra z Niemcami

O tym, że Polacy mają zmierzyć się z Niemcami, informowano już jakiś czas temu. Mariusz Piekarski z RMF FM opublikował na Twitterze umowę podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, która zakładała, iż spotkanie to ma odbyć się na PGE Nardowym, a poza nim także finał Pucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa. Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, aż do teraz. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że reprezentacja Polski rozegra sparing z kadrą Niemiec. Mecz odbędzie się kilka dni przed wcześniej wspomnianym spotkaniem z Mołdawią.

„Zagramy z Niemcami! 16 czerwca, @PGENarodowy – zapiszcie sobie te informacje. To wtedy zmierzymy się w meczu towarzyskim z reprezentacją Niemiec, będą emocje!” – napisano na Twitterze PZPN.

Cezary Kulesza zadowolony z nadchodzącego sparingu

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza wyraził radość z możliwości rozegrania sparingu z mistrzami świata z 2014 roku.

— Bardzo się cieszymy, że tak utytułowany rywal przyjął nasze zaproszenie. Jestem przekonany, że obie drużyny stworzą świetne widowisko i dostarczą kibicom wielkich emocji. Serdecznie zapraszamy na PGE Narodowy! – powiedział szef PZPN.

Ostatni mecz przeciwko Niemcom Polacy zagrali 16 czerwca 2016 roku w fazie grupowej Euro 2016. Padł wówczas remis 0:0.

