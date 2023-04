Bartosz Salamon zabrał głos po zawieszeniu przez UEFA. Zdradził, jak odreagowuje

Wykrycie dopingu w organizmie Bartosza Salomona było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich tygodni. Sytuacja stała się na tyle poważna, że defensor Kolejorza został jednym z bohaterów meczu reprezentacji Polski z Albanią (1:0). W związku z zaistniałymi okolicznościami UEFA zdecydowała o zawieszeniu 31-latka na trzy miesiące i to w dniu, w którym Lech Poznań podejmował ACF Fiorentinę w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy (1:4). Teraz Polak zabrał głos w tej sprawie.

Bartosz Salamon zabrał głos po zawieszeniu

Zgodnie z decyzją podjętą przez UEFA Bartosz Salamon nie może występować w meczach Lecha Poznań, a nawet brać udziału w treningach drużynowych. Na tę chwilę pozostają mu jedynie ćwiczenia indywidualne i będzie musiał bardzo mocno angażować się we wkładaną pracę oraz liczyć, że w kolejnych tygodniach w jego sprawie nastąpi przełom i będzie mógł wrócić do treningów z Kolejorzem. Dotychczas defensor nie zabierał głosu w tej sprawie, ale po kilkunastu dniach milczenia zrobił to za pośrednictwem Instagrama.

„Nawet po najgorszej burzy wychodzi słońce. Miałem wiele upadków w mojej karierze, ale zawsze się podniosłem i wróciłem tam, gdzie chciałem. Teraz też tak będzie. Czas z rodziną i codzienny trening pozwoli mi być gotowym, gdy ten koszmar się skończy” – zapewnił Bartosz Salamon.

Reprezentanci Polski i piłkarze Lecha Poznań wspierają Bartosza Salamona

W komentarzach pod zamieszczonym postem udzieliło się wiele znanych osób. Nie zabrakło również wsparcia od kolegów z reprezentacji Polski, m.in. Piotra Zielińskiego czy Krzysztofa Piątka. Także piłkarze Lecha Poznań zabrali głos w tej sprawie. Barry Douglas napisał: „Zawsze kończysz tam, gdzie celujesz, bracie. To tylko kolejna przeszkoda w życiu, którą musisz pokonać” – czytamy. Adriel Ba Loua dodał: „Zostań silny”.

