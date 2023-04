Fernando Santos zamknął sprawę meczu z Niemcami. Padła ostateczna deklaracja

W poprzednim wywiadzie, którego Fernando Santos udzielił Jackowi Kurowskiemu z TVP Sport, selekcjoner reprezentacji Polski powiedział, że gdyby to od niego zależało, Polacy nie zagraliby sparingu z Niemcami. Jego słowa wywołały poruszenie w całym kraju, ponieważ nie padło konkretne uzasadnienie. Na nie musieliśmy poczekać aż do kolejnej rozmowy trenera. Wiadomo już, dlaczego tak powiedział.

Fernando Santos nie chce meczu z Niemcami

– To spotkanie jest już zaplanowane. Nic z tym nie można zrobić. Szanuję, że zostało ono zorganizowane, ale jeżeli teraz by mnie zapytano, czy mamy w nim zagrać, to odpowiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie tak naprawdę. Nie jest mi to potrzebne – tak brzmiało oświadczenie Fernando Santosa we wspomnianym wywiadzie dla sportowej redakcji TVP.

Następnie oficjalny profil „Łączy nas piłka” udostępnił w mediach społecznościowych fragment wypowiedzi szkoleniowca Biało-Czerwonych dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym przyznawał, że szanuje tę decyzję, jednak wiele osób odebrało to jako próbę wybielania wizerunku. Teraz złożył konkretniejsze wyjaśnienia.

Fernando Santos tłumaczy się ze słów o meczu z Niemcami

Redakcja Canal+Sport zaprosiła portugalskiego trenera na wywiad, podczas którego wyjaśnił swoje słowa. Przyznał, iż PZPN przekazał mu informacje o planach organizacji meczu z Niemcami już, kiedy przyjechał do Polski. Powód jego sprzeciwu był prosty – twierdzi, że reprezentacja Niemiec nie jest odpowiednim rywalem dla kadry Biało-Czerwonych na tę chwilę.

– Wczoraj w telewizji powiedziałem natomiast, że gdybym był tu wcześniej, gdybym przyjechał tu w grudniu i mielibyśmy planować cały rok 2023 i dostałbym informację, że 16 czerwca odbędzie się mecz z Niemcami, to powiedziałbym, że nie. Bo moim zdaniem z punktu widzenia sportowego to nie byłoby dobre dla drużyny. Wybrałbym rywala bardziej zbliżonego do Mołdawii. To normalne! Ale jako że mecz został już ustalony i decyzja była podjęta, muszę to uszanować – wyjaśnił Fernando Santosa.

