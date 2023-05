Znamy pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Wpadka klubu

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne spotkania reprezentacji Polski. Podczas czerwcowego zgrupowania podopieczni Fernando Santosa zmierzą się 16.06 w towarzyskim starcie z Niemcami na PGE Narodowym, a cztery dni później na wyjeździe zagrają z Mołdawią (20.06) w ramach eliminacji ME 2024. Już 30 maja selekcjoner ma ogłosić listę powołanych do kadry.

Szykują się powroty do reprezentacji Polski

Według wymogów FIFA zagranicznych pracodawców piłkarzy należy powiadomić o powołaniach 15 dni przed rozpoczęciem zgrupowania, więc pierwsze listy zostały już przez Fernando Santosa wysłane. Dziennikarze „Przeglądu Sportowego” donoszą, że selekcjoner reprezentacji Polski ma zdecydować się na co najmniej dwa duże powroty, a mianowicie Kamila Glika i Arkadiusza Milika. Obaj piłkarze grali z orzełkiem na piersi po raz ostatni na mundialu w Katarze.

Obaj nie grali przez kontuzje. Jeśli chodzi o środkowego obrońcę, ten na początku 2023 roku poddał się zabiegowi, a po powrocie nie notuje dobrego czasu, bo jego Benevento spadło z Serie B. W przypadku Milika, który może liczyć na regularną grę w Juventusie, powołanie było formalnością.

Reprezentacja Polski. Obrońca wróci po 1,5 roku przerwy

Wszystko na to wskazuje, że szykuje się inny wielki powrót do reprezentacji Polski. Chodzi o Kamila Piątkowskiego, który zadebiutował za kadencji Paulo Sousy i do tej pory rozegrał trzy mecze w dorosłej kadrze.

O tym, że defensor pojawi się w reprezentacji podczas czerwcowego zgrupowania poinformował... jego klub belgijski KAA Gent, który zanotował ogromną wpadkę. W Twitterowym wpisie administratorzy profilu drużyny postanowili pogratulować swoim piłkarzom powołań do reprezentacji.

Poza Kamilem Piątkowskim Kaa Gent pogratulował Marokańczykowi Tarikowi Tissoudali'emu. Post został opublikowany około godz. 16:30 i po około godzinie zniknął z Twittera.

