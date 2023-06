Fernando Santos powołuje kolejnych graczy. Młode talenty pomogą w przygotowaniach

Znamy już powołania przed nadchodzącymi meczami reprezentacji Polski z Niemcami i Mołdawią. Fernando Santos nie zdecydował się na zaproszenie Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika czy Kamila Grosickiego, czyli postaci, które przez wiele lat stanowiły o sile Biało-Czerwonych. Zamiast tego znalazło się miejsce dla Przemysława Wiśniewskiego ze Spezii czy Mateusza Łęgowskiego z Pogoni Szczecin, który w ostatnich miesiącach prezentowali się z dobrej strony w swoich klubach.

Fernando Santos powołał dodatkowych graczy

Choć zgrupowanie oficjalnie rozpocznie się 12 czerwca, to Santos już tydzień wcześniej rozpocznie serię dodatkowych treningów dla graczy, który skończyli już jakiś czas temu sezon klubowy. Do pomocy podczas zajęć Portugalczyk wykorzysta wielu młodych graczy. Jak podaje portal meczyki.pl, Portugalczyk postanowił dowołać do kadry Kajetana Szmyta (Warta Poznań), Marcela Wędrychowskiego (Pogoń), Arkadiusza Pyrkę (Piast Gliwice), Michała Rakoczego (Cracovia), Miłosza Matysika (Jagiellonia Białystok), Gabriela Kobylaka (Radomiak Radom) oraz Patryka Pedę (SPAL). Cała grupa będzie miała za zadanie wsparcie doświadczonych graczy w przygotowaniach do właściwego zgrupowania reprezentacji.

W gronie zawodników powołanych pierwotnie do kadry, którzy wstawią się na wcześniejszym mini-zgrupowaniu są między innymi Krystian Bielik, Michał Skóraś czy Bartosz Slisz. Zespół, który rozpocznie treningi 5 czerwca, kilka dni później zmierzy się w nieoficjalnym meczu z reprezentacją U19.

twitter

Czerwcowe plany reprezentacji Polski

Kadra ma rozpocząć przygotowania w komplecie tydzień po początku dodatkowych treningów. Już cztery dni później reprezentację czeka mecz sparingowy z kadrą Niemiec. Z kolei 20 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Mołdawią w ramach eliminacji EURO 2024.

Czytaj też:

Leo Messi odchodzi z Paris Saint-Germain. Koniec ery Argentyńczyka we FrancjiCzytaj też:

Jest reakcja Kamila Grosickiego na brak powołania do kadry. Wymowny wpis piłkarza