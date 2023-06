Fernando Santos ma powody do obaw. Gwiazdy reprezentacji Niemiec przyjadą do Polski

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick poinformował, że wkrótce na zgrupowanie dotrze dwóch ważnych zawodników. Fernando Santos będzie miał zatem powody do obaw, gdyż wiele wskazuje na to, iż Niemcy przyjadą do Polski w mocnym składzie.

Kilka dni temu Fernando Santos ogłosił powołania na najbliższe mecze reprezentacji Polski, w których Biało-Czerwoni zmierzą się towarzysko z Niemcami oraz w ramach eliminacji do Euro 2024 z Mołdawią. Selekcjoner naszej kadry nie zdecydował się powoływać m.in. Kamila Glika, Kamila Grosickiego czy Grzegorza Krychowiaka mimo wcześniejszych przypuszczeń medialnych. Tymczasem wiadomo już, że na sparing z Polską Niemcy przyjadą w mocnym składzie. Do kadry dołączą kolejni podstawowi zawodnicy. Gwiazdy reprezentacji Niemiec przyjadą do Polski Zgrupowanie reprezentacji Niemiec trwa już od kilku dni. Nasi zachodni sąsiedzi rozegrają w czerwcu trzy spotkania towarzyskie, ponieważ nie biorą udziału w eliminacjach do Euro 2024, gdyż zwolnieni są z tego obowiązku jako gospodarze imprezy. Selekcjoner kadry Niemiec, Hansi Flick wziął udział w konferencji prasowej, podczas której poinformował, że wkrótce od kolegów na zgrupowaniu dotrą finaliści tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Ilkay Gundogan oraz Robin Gosens. Pierwszy z wymienionych piłkarzy wygrał trofeum tych rozgrywek, a trener nie omieszkał mu pogratulować, podobnie, jak za wszystkie zdobyte w minionym już sezonie trofea zdobyte z Manchesterem City. – Pogratulowałem mu przez WhatsAppa, a on odpisał. Jak przyjedzie na zgrupowanie, uczynimy to jeszcze raz już wszyscy. Ważne, że miał duży wkład w te sukcesy. W decydujących momentach sezonu odgrywał kluczową rolę w drużynie – mówił podczas konferencji prasowej we Frankfurcie nad Menem selekcjoner reprezentacji Niemiec, Hansi Flick. Mecz reprezentacji Polski z Niemcami odbędzie się w piątek, 16 czerwca o godz. 20:45. Będzie to pożegnalne spotkanie dla Jakuba Błaszczykowskiego w grze w Biało-Czerwonych barwach. Czytaj też:

