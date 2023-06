Polska – Niemcy na PGE Narodowym. O której i gdzie transmisja z meczu reprezentacji?

Polacy tylko raz w historii wygrali z Niemcami, a miało to miejsce w eliminacjach ME 2016, za kadencji Adama Nawałki. Biało-Czerwoni mierzyli się wówczas z mistrzami świata, ale niemiecka drużyna musiała uznać wyższość Polaków, przegrywając (0:2) po trafieniach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili.

Polacy zagrają z Niemcami na PGE Narodowym, pożegnanie Błaszczykowskiego

Warto dodać, że poza towarzyskim charakterem piątkowego meczu, będzie to też okazja do pożegnania legendarnego piłkarza naszej kadry. Mowa o Jakubie Błaszczykowskim, który pojawi się po raz 109 w oficjalnym meczu Biało-Czerwonych.

– Wybaczcie moje emocje, czuję się, jakbym był w jakimś filmie. Czas idzie do przodu, nie zawraca. Widzę to codziennie, stając przed lustrem co rano. Chciałbym, żeby wolniej płynął, ale powoli zaczynam to rozumieć […] Dla mnie reprezentacja zawsze była najważniejsza – mówił podczas czwartkowej konferencji wzruszony „Kuba”.

Trener Fernando Santos przyznał, że Błaszczykowski piątkowy mecz rozpocznie w roli kapitana reprezentacji. Ile minut zagra „Kuba”?

– To sam Kuba zdecyduje. Nie chce decydować za niego, jest świetnym profesjonalistą. Ten hołd, pożegnanie, to jest ważne. W zależności od tego jak ustalimy to w ostatniej chwili, w zależności jak się będzie czuł, jaka będzie jego kondycja, myślę, że taki będzie jego udział w meczu. Trudno jest już teraz ustalić to dokładnie – dodał w czwartek Santos.

Gdzie i o której zobaczyć mecz Polska-Niemcy?

Biało-Czerwoni rozpoczną mecz z Niemcami o godzinie 20:45. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym. Transmisja pojedynku na TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie można również zobaczyć na niemieckim ARD oraz w serwisach streamingowych, posiadających wyżej wymienione kanały.

Po towarzyskim starciu z naszym zachodnimi sąsiadami Biało-Czerwoni będą musieli skupić się na kolejnym wyzwaniu. Takim będzie pojedynek o punkty eliminacyjne w drodze do ME 2024. Polacy zmierzą się we wtorek (tj. 20 czerwca) na wyjeździe z Mołdawią.

