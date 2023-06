Jakub Błaszczykowski z Niemcami pobije wielki rekord. To będzie coś niezwykłego

Jakub Błaszczykowski w kadrze łącznie 108 meczów, co przełożyło się na 7680 minut w roli reprezentanta. Pomocnik zdobył 21 goli, z czego trzy podczas finałów mistrzostw Europy. Polska z Błaszczykowskim na boisku odniosła 43 zwycięstwa, 32 remisy oraz 33 razy schodziła w roli drużyny pokonanej.

Włodzimierz Lubański i Robert Lewandowski gorsi od „Kuby”

Okazuje się, że nikt nie będzie mógł pochwalić się dłuższym stażem w roli reprezentanta Polski. Błaszczykowski zadebiutował w kadrze w 2006 roku, zaliczając 45 minut w towarzyskim meczu z Arabią Saudyjską (2:1). Grając w czerwcu z Niemcami „Kuba” dołoży swój 109 mecz w reprezentacji, czyli łącznie będzie mógł pochwalić się stażem trwającym dokładnie 17 lat i 80 dni.

Dotychczasowy rekordzista, Włodzimierz Lubański również zaliczył „siedemnastkę”, ale do tego mógł dopisać tylko 25 dni. Miało to miejsce w latach 1963-80. Legendarny piłkarz Górnika Zabrze musiał się mierzyć z poważnymi kontuzjami w trakcie kariery, podobnie jak Błaszczykowski.

To nie jedyny rekord, który w piątkowy wieczór pobije „Kuba”. Jak zauważyło TVP Sport, dodatkowo Błaszczykowski zostanie najstarszym piłkarzem z pola (tj. nie wliczamy bramkarzy), który wystąpi w barwach reprezentacji Polski – od 75 lat. Dotychczasowy rekordzista to Władysław Szczepaniak, który grając dla Biało-Czerwonych w 1947 roku, miał 37 lat i 118 dni. W przypadku Błaszczykowskiego będzie to 37 lat i 184 dni.

Powrót „Kuby” po prawie czterech latach do reprezentacji Polski

Ostatni raz Błaszczykowski zagrał w narodowych barwach we wrześniu 2019 roku. W Warszawie Polska bezbramkowo zremisowała z Austrią za kadencji Jerzego Brzęczka. To był nieszczęśliwy występ dla Błaszczykowskiego, bo po wejściu w 58 minucie, po nieco ponad kwadransie musiał zejść ze względu na kontuzję.

Na listę strzelców w reprezentacji Błaszczykowski ostatni raz wpisał się w 2018 roku. W Chorzowie Polacy przegrali (2:3) z Portugalią w Lidze Narodów. Co ciekawe, portugalski zespół na Stadionie Śląskim w Chorzowie prowadził Fernando Santos.

