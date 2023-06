NA ŻYWO: Polska – Niemcy. Biało-Czerwoni żegnają Jakuba Błaszczykowskiego

18:10 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Niemcy, w którym to oficjalnie pożegnamy Jakuba Błaszczykowskiego. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:45. Bądźcie z namI!

Choć reprezentacja Polski bierze udział w eliminacjach do Euro 2024 i to te rozgrywki są dla niej priorytetowe, czerwcowe spotkanie z Niemcami również jawi się jako bardzo ważne starcie. Po pierwsze ze względu na rangę przeciwnika, po drugie zaś dlatego, że będzie ono oficjalnym pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego.

Na żywo: Polska – Niemcy

38-letni skrzydłowy wybiegnie na boisko w barwach narodowych po raz ostatni w swojej karierze. Jak dotąd rozegrał 108 meczów z orzełkiem na piersi, zdobył 21 bramek, a przez trzy lata pełnił też funkcję kapitana Biało-Czerwonych. Nie ma wątpliwości, że jest żywą legendą naszej kadry. W związku z tym na symboliczny gest zdecydował się także Fernando Santos, który zadecydował, że w spotkaniu z Niemcami Błaszczykowski też zagra z opaską na ramieniu.

Samo starcie natomiast budzi skrajne emocje – jedni ekscytują się nim, bo uważają, że trzeba mierzyć się z najlepszymi, by równać do ich poziomu. Nawet towarzysko. Drudzy trzymają stronę bliższą opinii Santosa – czyli uznają ten sparing za niepotrzebny. Koniec końców jednak zdaje się, iż spotkanie to może posłużyć selekcjonerowi za wartościowy poligon doświadczalny przed kolejnymi etapami eliminacji do Euro 2024.

Kadra reprezentacji Polski na mecz z Niemcami

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska, Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca

Pomocnicy: Piotr Zieliński, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Ben Lederman, Bartosz Slisz, Mateusz Łęgowski, Jakub Błaszczykowski

Napastnicy: Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski, Karol Świderski

