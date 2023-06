Niepokojące słowa Roberta Lewandowskiego. Chodzi o koniec gry w kadrze

16 czerwca reprezentacja Polski rozegrała towarzyskie spotkanie, które było ważne z kilku powodów. Po pierwsze – wygraliśmy, co w przeszłości rzadko zdarzało się w starciach ze znacznie mocniejszymi przeciwnikami, a przecież takimi właśnie są Niemcy. Po drugie – Fernando Santos przetestował kilka rzeczy przed dalszymi etapami eliminacji do Euro 2024. Po trzecie – pożegnaliśmy oficjalnie Jakuba Błaszczykowskiego, absolutną legendę naszej kadry. Niewykluczone, że niebawem podobny jubileusz trzeba będzie zorganizować także Robertowi Lewandowskiemu.

Robert Lewandowski zabrał głos ws. końca reprezentacyjnej kariery

Doświadczony napastnik od czasu do czasu porusza temat końca reprezentacyjnej przygody i jest to coś, co bez wątpienia może martwić kibiców. Nawet jeśli nie strzela w każdym spotkaniu i czasem zawodzi, to i tak trudno wyobrazić sobie naszą drużynę narodową bez niego. Tymczasem fakty są takie, że „Lewy” już młodszy nie będzie i w wieku 35 lat ma prawo myśleć o takich sprawach.

– To był wspaniały moment, wyjątkowy nie tylko dla Kuby, ale też pewnie dla wielu kibiców i dla mnie. Zdaję sobie sprawę, że z jednej strony są to piękne chwile, a z drugiej trochę smutne, bo coś się kończy – powiedział kapitan Biało-Czerwonych w rozmowie z TVP Sport.

Robert Lewandowski zaczyna myśleć o odejściu z reprezentacji Polski

– Tyle historii, tyle wspólnych lat i już więcej nie będzie… Zdaję sobie sprawę z tego, że niedługo pewnie ja będę na tym miejscu, co przed chwilą Kuba Błaszczykowski – dodał Lewandowski, popadając w nieco nostalgiczny nastrój. Sam zawodnik nigdy nie zadeklarował żadnego terminu, w którym zamierza zakończyć grę w reprezentacji Polski, aczkolwiek najprawdopodobniej uczyni to już po mistrzostwach Europy w 2024 roku, o ile Biało-Czerwoni do nich awansują.

Póki co napastnik FC Barcelony wyjaśnił, iż jest skupiony na eliminacjach i turnieju. Enigmatycznie dodał, że wiele czynników będzie miało wpływ na jego decyzję. Jak dotąd „Lewy” wystąpił w 141 meczach naszej kadry narodowej, strzelił w nich 78 goli i zaliczył 30 asyst.

