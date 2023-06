Mołdawia – Polska. O której mecz i gdzie obejrzeć? Transmisja TV i online

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa spotkania w ramach eliminacji do Euro 2024. Pierwsze z nich okazało się prawdziwym koszmarem, gdyż przegrali z Czechami 1:3, będąc drużyną wyraźnie słabszą. Następnie zwyciężyli przed własną publicznością 1:0 z Albanią, delikatnie zacierając obraz wcześniejszej porażki. Do spotkania z Moławią Polacy podejdą zmotywowani zwycięstwem nad kadrą Niemiec w spotkaniu towarzyskim na PGE Narodowym. Mołdawia także będzie chciała ten mecz wygrać.

Mołdawia? To nie „bułka z masłem”

Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że aby reprezentacja Polski miała spokojniejszą głowę w drodze po awans na Euro 2024, zwycięstwo w dzisiejszym meczu jest wręcz obowiązkowe. Fernando Santos ma świadomość, że dla Polaków nie będzie to spacerek, choć w ostatnich tygodniach Mołdawianie nie spisywali się nad wyraz wybitnie. Po trzech meczach eliminacji Mołdawia ma na koncie dwa punkty. Na początku kwalifikacji zremisowali 1:1 z Wyspami Owczymi, a później urwali punkty również liderom tabeli, Czechom. W ostatnim meczu zespół Siergieja Kleszczenki przegrał z Albanią 0:2.

Były selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Fornalik wie, co to znaczy trudny mecz z Mołdawią. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” wrócił pamięcią do tamtego spotkania, stwierdzając, że wcześnie zdobyta bramka nieco uśpiła zapędy jego zawodników.

– Choć w ostatnim czasie często przekonujemy się, że ten, kto szybko strzela gola, musi się mieć na baczności, bo prowadzenie jeszcze nic nie oznacza, wynik równie błyskawicznie może się zmienić. Szybko strzelony gol powinien dodać animuszu, tymczasem dzieje się coś takiego, że wpływa demotywująco. Mam wrażenie, że nikt nie umie dokładnie wyjaśnić, dlaczego tak jest. Pamiętajmy, że gra zwłaszcza na wyjeździe z takimi drużynami jak Mołdawia, Kazachstan albo Macedonia zwykle jest bardzo ciężka nawet dla bardzo dobrych drużyn – powiedział Fornalik.

Mołdawia – Polska. O której mecz i gdzie oglądać?

Mecz Mołdawia – Polska w ramach eliminacji do Euro 2024 będzie można oglądać w TV na kanałach TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1, a także online w platformach Polsat Box Go oraz Canal+Online. Start spotkania o godz. 20:45.

Czytaj też:

Fernando Santos wściekły przed meczem z Mołdawią. Tylko rzucił słuchawkamiCzytaj też:

Legenda reprezentacji Polski obawia się meczu z Mołdawią. „To może skończyć się źle”