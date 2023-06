NA ŻYWO: Reprezentacja Polski gra z Mołdawią! Poważny sprawdzian dla Biało-Czerwonych

17:45 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu eliminacji do Euro 2024. Bohaterami dzisiejszego wieczoru będą reprezentacje Mołdawii oraz Polski. Zawodników Fernando Santosa czeka bardzo ważne zadanie do wykonania. Start spotkania o godz. 20:45, a my już wkrótce podamy świeże informacje, dotyczące dzisiejszego starcia!

Przed reprezentacją Polski poważny sprawdzian. Fernando Santos przygotował kadrowiczów, jak najlepiej mógł do spotkania sparingowego z Niemcami, które zakończyło się drugim, historycznym triumfem Biało-Czerwonych nad naszymi zachodnimi sąsiadami 1:0. Sam selekcjoner był zadowolony z wyniku, jednak podkreślał, że priorytetem pozostaje dzisiejszy mecz z Mołdawią.

Zwycięstwo nad Mołdawią ułatwi sprawę Polakomn

Obecnie reprezentacja Polski zajmuje drugą lokatę w tabeli grupy E w eliminacjach do mistrzostw Europy. Czesi, którzy pokonali Polaków 1:3, a następnie zremisowali właśnie z Mołdawią 0:0, a następnie pokonali Wyspy Owcze 3:0, przewodzą z siedmioma oczkami na koncie. Po trzech meczach eliminacji Mołdawia ma na koncie dwa punkty. Na początku kwalifikacji zremisowali 1:1 z Wyspami Owczymi, a później urwali punkty również liderom tabeli, Czechom. W ostatnim meczu zespół Siergieja Kleszczenki przegrał z Albanią 0:2.

Były selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Fornalik wie, że Mołdawia nie jest łatwym rywalem. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” wrócił pamięcią do spotkania z 2013 roku, twierdząc, że wcześnie zdobyta bramka nieco uśpiła zapędy jego zawodników.

– Choć w ostatnim czasie często przekonujemy się, że ten, kto szybko strzela gola, musi się mieć na baczności, bo prowadzenie jeszcze nic nie oznacza, wynik równie błyskawicznie może się zmienić. Szybko strzelony gol powinien dodać animuszu, tymczasem dzieje się coś takiego, że wpływa demotywująco. Mam wrażenie, że nikt nie umie dokładnie wyjaśnić, dlaczego tak jest. Pamiętajmy, że gra zwłaszcza na wyjeździe z takimi drużynami jak Mołdawia, Kazachstan albo Macedonia zwykle jest bardzo ciężka nawet dla bardzo dobrych drużyn – powiedział Fornalik.

