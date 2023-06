Polacy przegrali z Mołdawią. Kompromitacja w Kiszyniowie

Koniec! Polacy przegrywają z Mołdawią 2:3. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo i zapraszamy do następnych! 90. min. + 5 Ostatnia akcja Polaków. 90. min. + 4 Na murawie leży jeden z defensorów gospodarzy. 90. min. + 3 Strzał S. Szymańskiego wybity przez bramkarza. 90. min. + 2 Rzut wolny dla Polski z prawej strony pola karnego Mołdawii. 90. min. + 2 Polacy znów prowadzą nieudolny atak, który kończy się kontrą gospodarzy. Na szczęście dla Biało-Czerwonych została przerwana. 90. min. + 1 Arbiter dolicza 4 minuty do podstawowego czasu gry. 90. min. Railean ukarany żółtą kartką za opóźnianie gry. 89. min. Strzał Linettego ponad bramką. 88. min. Wszyscy Polacy przeszli na połowę Mołdawian. Walka w środku pola kończy się faulem Motpana na Lewandowskim. 87. min. Polacy wyprowadzają atak z własnej połowy, który zakończył się wybiciem na aut dla Mołdawii. 85. min. Autorem gola jest Baboglo. Mołdawianin nie dał szans Szczęsnemu strzałem głową. 85. min. Niestety, gol dla Mołdawii! 84. min. Z boiska schodzi Nicolaescu, strzelec dwóch goli. W jego miejsce wchodzi Cojocari. 83. min. Linetty zastępuje D. Szymańskiego. 83. min. Rzut rożny dla Polaków. 82. min. Mołdawianie bliscy podwyższenia po groźnej akcji, ale tym razem piłka została wybita. 81. min. Nicolaescu ukarany żółtą kartką za zdjęcie koszulki. 80. min. Kędziora popełnił duży błąd, który wykorzystali Mołdawianie. Nicolaescu wbiegł w pole karne i oddał mocny strzał z prawej strony szesnastki, z którym nie miał szans Szczęsny. 79. min. Te słowa zostały wypowiedziane za wcześnie. Gol dla Mołdawii. Nicolaescu trafia do siatki! 79. min. Mołdawianie widocznie opadli z sił, co próbują wykorzystać Polacy. Teraz gra się nieco uspokoiła. 78. min. Dobry moment Polaków, jednak kolejna akcja nie kończy się golem. Tym razem dośrodkowanie Kamińskiego minęło naszych piłkarzy. 77. min. Korner dla Polaków kończy się fiaskiem, ale Bereszyński spróbował jeszcze serią rzutów z autu blisko pola karnego rywali. Żaden z nich nie stworzył zagrożenia. 76.min. Polacy zaprzepaścili znakomitą okazję na podwyższenie prowadzenia. Kamiński podał za plecy wchodzącemu w pole karne S. Szymańskiemu, a ten miał przed sobą tylko pustą bramkę. Niestety nie udało się zdobyć gola. 75. min. Akcja Mołdawian lewą stroną kończy się wybiciem Bednarka. 74. min. Na murawie leży Kędziora po zderzeniu z rywalem. 73. min. Kolejne uderzenie na bramkę Polski ląduje obok siatki. Autorem Motpan. 72. min. Kolejna zmiana w naszej reprezentacji. Milika zmienia Świderski. 71. min. Mołdawia nie odpuszcza i naciska. Są w przysłowiowym gazie, jednak Polacy dzielnie się bronią i utrzymują się przy piłce. 70. min. Bardzo mocny strzał Kamińskiego zza pola karnego w boczną siatkę! 70. min. Korner dla Polski. Dobre zachowanie Kamińskiego. 69. min. Piłka ponownie wycofana pod bramkę Polaków. 68. min. Gospodarze nakładają pressing na naszą defensywę. Mamy problem z wyprowadzeniem piłki z własnej połowy. Fernando Santos zmienił ustawienie na czterech obrońców. 67. min. Aut dla Polski z prawej strony boiska. 66. min. Bereszyński powstrzymuje skrzydłowego Mołdawian, dzięki czemu nie ma czystego strzału gospodarzy. Szczęsny nie miał problemów. Kłopoty Polaków! 65. min. Rabciuk oddał strzał zza pola karnego, jednak zrobił to niecelnie. 64. min. Podwójna zmiana w składzie Polski. Schodzą Frankowski i Zalewski, a w ich miejscu pojawiają się Bereszyński i Kamiński. 63. min. Baboglu oddał strzał z dystansu i jest kolejny rzut rożny dla Mołdawii. 62. min. Polacy mają dużo szczęścia. Nicolaescu trafił głową do siatki, ale wcześniej jeden z zawodników gospodarzy faulował naszego reprezentanta. Nie ma gola! 61. min. Korner dla Mołdawii. 61. min. Atak pozycyjny Mołdawian kończy się fiaskiem i Polacy przeprowadzili kontrę, ale ta została powstrzymana przez gospodarzy. 60. min. Rzut z autu dla Polski blisko własnego pola karnego. 59. min. Polacy nie umieli wykorzystać swojej sytuacji i futbolówka została wybita. Zaczęli od autu na własnej połowie. 58. min. Groźna akcja Polaków zakończona wybiciem defensywy Mołdawian na rzut rożny. 57. min. Piłka wycofana do Szczęsnego. Atak Mołdawii powstrzymany. 56. min. Kolejne przewinienie gospodarzy. 55. min. Faulowany D. Szymański w środku boiska. Dośrodkowanie Zielińskiego w pole karne, po czym D. Szymański oddał strzał zablokowany przez defensywę gospodarzy. Przewrotką próbował jeszcze Milik, ale był na pozycji spalonej. 54. min. Rzut z autu dla Polaków z prawej strony boiska. 53. min. Mołdawia wciąż atakuje i stosuje pressing, który tym razem zakończył się przewinieniem na Lewandowskim. 52. min. Rzut wolny dla Polaków kończy się niecelnym dośrodkowaniem i rzut z autu dla Mołdawian. 51. min. Żółtą kartką ukarany Baboglo po faulu na Lewandowskim. 50. min. Polska długo nie potrafiła wyjść z własnej połowy. Zrobili to dopiero po kilkudziesięciu sekundach. 49. min. Nikolaescu oddał znakomity strzał zza pola karnego i nie dał szans Szczęsnemu. Gospodarze zyskują kontakt! 49. min. GOOL DLA MOŁDAWII!!!! 48. min. Gospodarze weszli w drugą połowę przepełnieni energią. Defensywa Polaków musiała być w pogotowiu i spisała się znakomicie. Natomiast Polacy znów zaczną od rzutu wolnego na własnej połowie. 47. min. Mołdawianie próbowali szybkiego ataku środkiem boiska, ale Szczęsny powstrzymał ich zapędy. 46. min. Trener Mołdawian przeprowadził podwójną zmianę. Z boiska zeszli Dros i Damascan, a w ich miejscu pojawili się Motpan i Postolachi. 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę! Przy piłce Polacy. Reprezentacja Polski pewnie prowadzi z Mołdawią na stadionie w Kiszyniowie po golach Milika i Lewandowskiego. Zawodnicy Fernando Santosa byli zdecydowanie lepszą drużyną w pierwszej połowie i zasłużenie wygrywają. Gospodarze narzucili im bardzo trudne warunki, prowadząc twardą grę fizyczną. Należy liczyć na drugą taką samą połowę w wykonaniu Biało-Czerwonych.



twitter.com Czas na przerwę! Wracamy za 15 minut. 45. min. + 3 Lewandowski o krok od dubletu! Piłka o włos minęła słupek! 45. min. + 3 Mołdawianie po raz pierwszy zmusili do pracy Szczęsnego, ale ten nie miał problemów. 45. min. + 2 Zieliński oddał strzał, ale wysoko ponad poprzeczką. 45. min. + 1 Do pierwszej połowy doliczone zostały trzy dodatkowe minuty. 45. min. + 1 Kiwior dwukrotnie dośrodkowywał do Lewandowskiego i dopiero za drugim razem udało się oddać strzał, ale został zablokowany. Po chwili piłka trafiła pod nogi Milika, a ten strzałem zza pola karnego wywalczył kolejny korner. 45. min. Gra toczy się na połowie Polaków. 44. min. Dośrodkowanie w pole karne Polaków. Skuteczna gra Bednarka oddala zagrożenie. 43. min. Dośrodkowanie S. Szymańskiego wybite przez defensywę Mołdawii, ale dopiero po drugim, którego autorem był Frankowski, Milikowi udało się oddać strzał. Niestety niecelny. 42. min. Rzut rożny dla Polski. 41. min. Kędziora podał do Milika, a ten odegrał do Lewandowskiego. Kapitan Polaków spróbował strzału z dystansu, ale został zablokowany. 40. min. Mołdawianie przeprowadzili akcję prawą stroną boiska, ale dośrodkowanie było do nikogo i znów przy piłce nasza reprezentacja. 39. min. Polacy się nie spieszą. Znów przeprowadzili akcję środkiem pola, jednak nie wyszło z niej zagrożenie. 38. min. Po raz pierwszy to gospodarze przeprowadzili akcję i po dośrodkowaniu mieliśmy faul w ataku. Rozpocznie Szczęsny. 37. min. Milik o włos od zdobycia dubletu po płaskim dośrodkowaniu Frankowskiego, ale został powstrzymany przez defensorów Mołdawii. 36. min. Polacy się rozpędzili i przeprowadzili kolejną akcję, ale tym razem nie oddali strzału i piłka została wycofana. 35. min. Znakomita akcja Polaków! Milik otrzymał piłkę w środku pola po podaniu Kędziory i oddał ją Lewandowskiemu, a nasz kapitan dokonał egzekucji mocnym strzałem! 34. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!! LEWANDOWSKI!!!!!!!!!!!!!! 33. min. Piłkę pod nogami ma Szczęsny, ale nie był to efekt zagrożenia ze strony gospodarzy. 32. min. Mołdawianie nie umieją wyprowadzić składnej akcji. Podopieczni Fernando Santosa odzyskują piłkę i strzał Lewandowskiego nie ląduje w siatce, choć było bardzo blisko! 31. min. Kolejna bezpieczna gra Polaków. Piłkę mają nasi defensorzy. 30. min. Akcja Polaków środkiem pola kończy się stratą futbolówki. 29. min. Tym razem na murawie leży Milik. Brutalna gra gospodarzy. 28. min. Sprytnego dośrodkowania w stronę Lewandowskiego spróbował Zieliński, ale napastnik Polaków został zatrzymany. 27. min. S. Szymański nie ma łatwego życia. Został mocno uderzony w plecy i leży na murawie. To będzie kolejny już rzut wolny dla Polaków. Arbiter wciąż nie wyciąga kartki. 26. min. Zamieszanie pod bramką nie przyniosło finalizacji. Aut dla Polski. 26. min. Odważny rajd Zalewskiego i bliski strzału był S. Szymański, ale defensor Mołdawian go uprzedził kolejny rzut rożny! 25. min. S. Szymański wrzucił piłkę w pole karne, ale została wybita. Aut dla Polaków. 24. min. Frankowski faulowany blisko pola karnego gospodarzy. Będzie okazja na groźne dośrodkowanie. 23. min. Nieporozumienie pomiędzy Lewandowskim i Milikiem i piłka opuściła boisko. Aut dla Mołdawii. 22. min. S. Szymański faulowany na własnej połowie. 21. min. Na szczęście wahadłowy naszej reprezentacji jest w stanie kontynuować grę. Piłka na połowie Polaków. 20. min. Mamy chwilową przerwę w grze. Zalewski ma problem ze stawem skokowym. 19. min. Gospodarze grają bardzo agresywnie. Ponowny faul, tym razem na boisku leży Zalewski. 18. min. Polacy budują akcję od własnej połowy. 17. min. Korner dla Polaków. Tym razem nic z niego nie wyniknęło. 16. min. Kolejne przewinienie Mołdawian. Tym razem zagranie ręką w środku pola. 15. min. Faul dla Polaków na połowie Mołdawian. Poturbowany Milik. 14. min. Arbiter sprawdził jeszcze sytuację bramkową na VARZE i mamy już pewność. Polska prowadzi! 13. min. Milik trafia do siatki po zgraniu głową Lewandowskiego! Kapitalne rozpoczęcie Polaków! 13. min. GOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!! 12. min. Zalewski dośrodkował w pole karne i po interwencji defensora gospodarzy mamy korner dla Biało-Czerwonych. 12. min. Blisko pola karnego Mołdawian prowadzą akcję Polacy. 11. min. Nieco przyspieszyli Polacy, ale skończyło się to niezrozumieniem pomiędzy Lewandowskim i Frankowskim. 10. min. S. Szymański posłał daleką piłkę w stronę Milika, ale to kolejne podanie, w które zostało włożone zbyt wiele siły, kosztem techniki. Akcja zaprzepaszczona. 9. min. S. Szymański faulowany na własnej połowie i zaczną Polacy. 8. min. Błąd techniczny D. Szymańskiego i strata piłki. Teraz to gospodarze spróbowali ataku dalekim podaniem, jednak zrobili to nieudolnie i Zalewski zaczyna z autu. 7. min. Kolejna próba cierpliwości dla kibiców gości. Reprezentacja Polski próbuje ataków długimi piłkami, ale jedna z nich została posłana za mocno i Frankowski nie zdążył. Znów rozpocznie bramkarz gospodarzy. 6. min. Od bramki rozpocznie Railean. 5. min. Skuteczna gra w defensywie Bednarka nie pozwala na atak Mołdawianom. 4. min. Rzut z autu blisko pola karnego Mołdawii, po czym piłka została dośrodkowana na głowę Lewandowskiego. Ten oddał strzał, ale zbyt prosty dla bramkarza gospodarzy. 4. min. Przy piłce wciąż utrzymują się Polacy, ale nie spieszą się z wyprowadzaniem akcji ofensywnej. 3. min. Groźne dośrodkowanie Kiwiora w pole karne, ale nie udało się tego skończyć strzałem! 2. min. Gra toczy się przy bocznej linii boiska. Milik został sfaulowany i mamy przerwę w grze. 1. min. Polacy szybko przejęli piłkę i rozpoczynają budowanie akcji od własnej połowy. 20:45 Rozpoczęli! Przy piłce gospodarze! 20:42 Teraz hymn narodowy śpiewają zawodnicy i kibice gospodarzy! 20:40 Czas na hymny! Mazuek Dąbrowskiego rozbrzmiał na stadionie w Kiszyniowie! 20:38 Obie ekipy są już w tunelu. Wkrótce rozpoczniemy widowisko! 19:46 Natomiast takim składem wyjdą na mecz dzisiejsi przeciwnicy Polaków!



facebook.com 19:30 Tych zawodników do boju posłał Fernando Santos!



twitter.com 17:45 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu eliminacji do Euro 2024. Bohaterami dzisiejszego wieczoru będą reprezentacje Mołdawii oraz Polski. Zawodników Fernando Santosa czeka bardzo ważne zadanie do wykonania. Start spotkania o godz. 20:45, a my już wkrótce podamy świeże informacje, dotyczące dzisiejszego starcia!

Przed reprezentacją Polski poważny sprawdzian. Fernando Santos przygotował kadrowiczów, jak najlepiej mógł do spotkania sparingowego z Niemcami, które zakończyło się drugim, historycznym triumfem Biało-Czerwonych nad naszymi zachodnimi sąsiadami 1:0. Sam selekcjoner był zadowolony z wyniku, jednak podkreślał, że priorytetem pozostaje dzisiejszy mecz z Mołdawią.

Zwycięstwo nad Mołdawią ułatwi sprawę Polakom

Obecnie reprezentacja Polski zajmuje drugą lokatę w tabeli grupy E w eliminacjach do mistrzostw Europy. Czesi, którzy pokonali Polaków 1:3, a następnie zremisowali właśnie z Mołdawią 0:0, a następnie pokonali Wyspy Owcze 3:0, przewodzą z siedmioma oczkami na koncie. Po trzech meczach eliminacji Mołdawia ma na koncie dwa punkty. Na początku kwalifikacji zremisowali 1:1 z Wyspami Owczymi, a później urwali punkty również liderom tabeli, Czechom. W ostatnim meczu zespół Siergieja Kleszczenki przegrał z Albanią 0:2.

Były selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Fornalik wie, że Mołdawia nie jest łatwym rywalem. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” wrócił pamięcią do spotkania z 2013 roku, twierdząc, że wcześnie zdobyta bramka nieco uśpiła zapędy jego zawodników.

– Choć w ostatnim czasie często przekonujemy się, że ten, kto szybko strzela gola, musi się mieć na baczności, bo prowadzenie jeszcze nic nie oznacza, wynik równie błyskawicznie może się zmienić. Szybko strzelony gol powinien dodać animuszu, tymczasem dzieje się coś takiego, że wpływa demotywująco. Mam wrażenie, że nikt nie umie dokładnie wyjaśnić, dlaczego tak jest. Pamiętajmy, że gra zwłaszcza na wyjeździe z takimi drużynami jak Mołdawia, Kazachstan albo Macedonia zwykle jest bardzo ciężka nawet dla bardzo dobrych drużyn – powiedział Fornalik.

Czytaj też:

Były trener wspomina kompromitujący remis z Mołdawią. „Gra z takimi drużynami jest bardzo ciężka”Czytaj też:

Polska poznała kolejnego sparingpartnera. Dodatkowy mecz na Stadionie Narodowym