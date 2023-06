Trener Mołdawii wymownie po zwycięstwie z Polską. „W przerwie miałem tylko jedną myśl”

We wtorkowym meczu el. do Euro 2024 Polska przegrała z Mołdawią. Po kapitalnej pierwszej połowie Biało-Czerwoni pogrążyli się w drugiej części spotkania i z wyniku 2:0 zrobiło się 2:3, przez co dość niespodziewanie przegraliśmy ze 171. drużyną rankingu FIFA. Do tego spotkania tylko cztery europejskie reprezentacje były niżej klasyfikowane: Malta, Liechtenstein, Gibraltar i San Marino.

Sergiej Kleszczenko: Idąc na przerwę miałem tylko jedną myśl

Dziennikarze WP SportoweFakty porozmawiali na temat tego spotkania z selekcjonerem reprezentacji Mołdawii Siergiejem Kleszczenko, który w przeszłości był gwiazdą drużyny narodowej. Na pytanie, czy po pierwszej dość jednostronnej połowie wierzył, że da się odwrócić sytuację odparł, że w głowie miał zupełnie inne myśli.

– Kiedy szedłem do szatni po pierwszej połowie, moje pierwsze myśli krążyły głównie wokół tego, aby nie stracić więcej goli – przyznał i dodał, że potem uznał, że trzeba postarać się, by strzelić chociaż jedną bramkę.

Szkoleniowiec wyznał, że nie myślał o drugiej czy trzeciej bramce, ale szybko zauważył, że druga połowa dobrze się układa dla jego drużyny. – Z minuty na minutę byłem coraz bardziej przekonany, że my tego meczu nie przegramy – zapewnił.

Trener reprezentacji Mołdawii: Polacy sami podali nam rękę

W czasie, kiedy Polacy cieszyli się z dwóch bramek do przerwy, selekcjoner reprezentacji Mołdawii wszedł w przerwie do szatni z jednym przesłaniem. – Powiedziałem graczom, że potrzebujemy bramki, że już nie mamy nic do stracenia. Że musimy się przesunąć bardziej do przodu, być bardziej agresywni – zdradził.

W rozmowie z Piotrem Koźmińskim Siergiej Kleszczenko pokusił się o ocenę postawy reprezentacji Polski. Mołdawianin powtórzył to, co Już na konferencji prasowej powiedział, że Polacy sami podali nam rękę. Pomogli nam swoją postawą wrócić do gry, a my z tego skorzystaliśmy – stwierdził.

– Mimo tego, że wygraliśmy, uważam, że to przeciw Polsce grało nam się w tej grupie najtrudniej. I myślę, że Polska do końca będzie walczyć o awans – zakończył.

