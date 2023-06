Cezary Kucharski bez litości dla Roberta Lewandowskiego. „Czuje się ważniejszy niż kadra i PZPN”

Choć od porażki z Mołdawią w eliminacjach EURO 2024 minął ponad tydzień, to sensacyjna wpadka nadal jest często wspominana w polskich mediach. Eksperci dyskutują nt. podejścia piłkarzy kadry. Szczególna dyskusja dotyczy Roberta Lewandowskiego, gdyż od kapitana Biało-Czerwonych oczekuje się także nieskazitelnej postawy w roli lidera i kapitana kadry. Ostatni mecz wywołał dyskusje, czy najlepszy piłkarz Polski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Cezary Kucharski atakuje Roberta Lewandowskiego

Temat Roberta Lewandowskiego był poruszany między innymi w programie „Misja Sport” w Przeglądzie Sportowym Onet. Gościem Łukasza Kadziewicza i Edyty Kowalczyk był Cezary Kucharski, były piłkarz, który przez lata zajmował się interesami reprezentanta Polski. Obaj panowie rozstali się w kontrowersyjnych okolicznościach, które znajdowały finał na sali sądowej. Kucharski stwierdził, że „Lewy” cieszy się nad Wisłą niemalże boskim statusem, który sprawia, że jakakolwiek krytyka jego osoby jest mocno piętnowana.

– Jego pozycja od lat w polskiej piłce powoduje, że uważamy go za boga, od którego wszystko zależy. On zmienia trenerów reprezentacji, on się czuje ważniejszy niż ta kadra, PZPN, całe środowisko. To czasami przynosi pozytywne efekty, jak mu się chce. Strzela bramki, awansujemy, ale później nie ma czegoś więcej, czego oczekiwalibyśmy od piłkarza klasy światowej. Jednak z tą reprezentacją będzie czuł niedosyt, że czegoś nie dopilnował, nie zrobił, nie poprowadził. Mógł osiągnąć coś więcej niż ćwierćfinał mistrzostw Europy – powiedział Cezary Kucharski.

Polska walczy w eliminacjach EURO 2024

Reprezentacja Polski piłkarzy po trzech meczach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy zajmuje przedostatnie miejsce w grupie E. Z dorobkiem trzech punktów wyprzedzają jedynie Wyspy Owcze. Prowadzą Czechy z siedmioma „oczkami”.

Czytaj też:

Piłkarz Ekstraklasy nie wrócił do klubu. Chce wymusić transferCzytaj też:

Reprezentacja Polski zagra kolejny mecz towarzyski. PZPN ujawnił rywala