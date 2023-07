Jakub Błaszczykowski zakończy karierę? Sensacyjne doniesienia

Przez lata przyzwyczailiśmy się do gry Jakuba Błaszczykowskiego. Były kapitan reprezentacji Polski słynął z wielkiej waleczności i zaangażowania na boisku. Przez lata pełnił rolę lidera nie tylko na boisko, ale i w szatni. W ostatnich latach Kuba zniknął z piłki najwyższych lotów, poświęcając się walce o uratowanie Wisły Kraków, klubu, który kilkanaście lat temu dał mu szansę debiutu w Ekstraklasie i stał się trampoliną do wielkiej kariery.

Jakub Błaszczykowski może zakończyć karierę

Błaszczykowskiemu nie udało się utrzymać klubu w Ekstraklasie ani powrócić do niej w ostatnim sezonie. On sam w ostatnich latach niewiele grał z powodu problemów zdrowotnych. Występ w meczu z Niemcami miał charakter symboliczny, bo pomocnik od lat nie był już powoływany do reprezentacji. Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że były piłkarz Borussii Dortmund czy Fiorentiny szybko zbliża się do końca kariery i przejścia na piłkarską emeryturę.

Jak donosi dziennikarz Radia ZET, Mateusz Ligęza, Błaszczykowski nie trenuje już z Wisłą Kraków. Nie rozpoczął przygotowań do zbliżającego się sezonu Fortuna 1. Ligi, w którym Biała Gwiazda chce zmazać plamę z poprzedniego sezonu i awansować z powrotem do Ekstraklasy. Zdaniem pracownika stacji, który opiera się na rozmowie z osobą bliską piłkarzowi, ten przymierza się do zakończenia kariery.

„Jakub Błaszczykowski raczej już nie będzie kontynuował kariery w Wiśle Kraków. Nie brał udziału w przygotowaniach do sezonu i zmierza to w stronę zawieszenia butów na kołku” – napisał Ligęza na Twitterze.

Kariera piłkarska Jakuba Błaszczykowskiego

Jakub Błaszczykowski rozegrał 109 spotkań w reprezentacji Polski. Do Borussii wyjechał w 2007 roku. Zdobył z nią wszelkie możliwe trofea na krajowym podwórku. Dalej grał we Fiorentinie i Wolfsburgu. Od 2019 roku jest piłkarzem Wisły.

Czytaj też:

Tomasz Hajto zawalczy w MMA. Zmierzy się ze znanym siatkarzemCzytaj też:

Ustawiał mecze i poleciał z reprezentacją na mecz. Poważny zarzut w stronę Cezarego Kuleszy