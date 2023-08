Znany ekspert widziałby go w reprezentacji Polski. Nie byłby zdziwiony

Co jakiś czas, dość regularnie, zdarza się, że do reprezentacji Polski proponowani są różni zawodnicy, którzy nagle zaczynają błyszczeć w naszych krajowych zespołach – zarówno w Ekstraklasie jak i (nieco rzadziej) europejskich pucharach. Tak było wcześniej na przykład z Kamilem Grosickim, głównie w poprzednim sezonie, a teraz najwięcej mówi się o Marcinie Cebuli. Maciej Kruk z Eleven Sports przekonuje, iż jest to dobre rozwiązanie.

Marcin Cebula błyszczy na początku obecnego sezonu

Uczciwie należy jednak przyznać, że ofensywny pomocnik Rakowa Częstochowa faktycznie obiecująco rozpoczął sezon 2023/24, choć może nie do końca widać to w liczbach. Jak dotąd wystąpił on w 7 spotkaniach, w których zaliczył 1 asystę i nie zdobył żadnej bramki. Z drugiej strony jednak dobrze radzi sobie szczególnie w eliminacjach Ligi Mistrzów – zaliczał przekonujące występy zarówno z Florą, jak i Karabachem. Przeciwko Azerom przyczynił się do zdobycia arcyważnej bramki na 1:0 w rewanżowym starciu, a w potyczce z Arisem Limassol wywalczył rzut karny.

To, że Cebuli będzie tak dobrze szło, wcale nie było oczywiste. Stracił on bowiem połowę poprzedniego sezonu ze względu na poważną kontuzję. Do gry wrócił pod koniec stycznia, ale zanim doszedł do przyzwoitej formy, upłynął kolejny miesiąc. Wiosną, od pierwszej minuty, zagrał zaledwie w trzech spotkaniach – ostatnich, gdy rywalizacja ligowa była już rozstrzygnięta.

Marcin Cebula zasługuje na powołanie do reprezentacji Polski?

Teraz jednak idzie mu na tyle dobrze, że zdaniem Macieja Kruka nadszedł czas na sprawdzenie swoich sił w reprezentacji Polski. – Myślę, iż Cebula jest wśród szerokiego spektrum kandydatów do gry w kadrze. Uważam, że w meczu z Arisem był jednym z najlepszych na boisku – stwierdził komentator i ekspert Eleven Sports na antenie programu meczyki.pl.

– Dużym atutem Marcina jest fakt przepracowania wielu założeń w grze bez piłki. Korzysta na tym, że jego konkurenci w Rakowie pozostają niegotowi, dzięki czemu on może występować regularnie. Wykorzystuje swoją szansę. Jeśli nadal będzie utrzymywał taką formę w Europie, to powołanie do reprezentacji by mnie nie zdziwiło – skwitował Kruk.

