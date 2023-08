Powołania do reprezentacji Polski. Santos postawi na młodą gwiazdę?

Już niedługo, bo 4 września rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Wyspami Owczymi (07.09.2023, godz. 20:45, PGE Narodowy, Warszawa) i Albanią (10.09.2023, godz. 20:45, Air Albania Stadium, Tirana). Te spotkania są bardzo ważne w kontekście eliminacji do mistrzostw Europy, w których dotychczas Biało-Czerwoni zgromadzili tylko trzy punkty po starciach z Czechami, Albanią i Mołdawią.

Media: Zobaczymy nową twarz w reprezentacji Polski

Nazwiska powołanych zawodników portugalski szkoleniowiec ogłosi dopiero w czwartek 31 sierpnia. Raczej nie powinniśmy się spodziewać rewolucji względem tego, co ostatnio oglądaliśmy, ale według doniesień dziennikarzy „Przeglądu Sportowego” zobaczymy co najmniej jedną nową twarz. W programie Misja Futbol Łukasz Olkowicz poinformował, że Fernando Santos chce sprawdzić Szymona Włodarczyka.

— Jego kariera wystrzeliła. 1,5 roku temu był w trzeciej lidze w Polsce. Odnoszę wrażenie, że Legia nie do końca miała pomysł, jak go wykorzystać. Sezon spędził w Górniku, a dziś widzimy, jak wchodzi do ligi austriackiej, co też pokazuje, jak ważny jest ten wybór klubu, bo Szymon mógłby się porwać na ligi lepsze. Włodarczyk spokojnie się rozwija i zaraz może zmienić drużyny — powiedział dziennikarz.

Szymon Włodarczyk jest wychowankiem Legii Warszawa. W 2022 roku trafił do Górnika Zabrze, bo nie był w stanie przebić się do pierwszego składu stołecznej drużyny. Po zaledwie roku spędzonym w nowym klubie zgłosił się po niego austriacki Sturm Graz. Do tej pory rozegrał osiem spotkań w barwach nowego zespołu, w których strzelił siedem bramek. Jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną 20-latka, to ma on na swoim koncie pięć występów w reprezentacji Polski U-21, w której strzelił w niej cztery gole.

Czytaj też:

Reprezentant Polski ostro o Fernando Santosie. Ma o nim jednoznaczne zdanieCzytaj też:

Prokuratura podjęła decyzję ws. afery w reprezentacji Polski. Mowa m.in. o Krychowiaku