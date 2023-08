Fernando Santos zaskoczył. Poznaliśmy powołania do kadry Polski na wrześniowe mecze

Przed nami kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy. W związku z tym Fernando Santos ogłosił listę graczy, na których zamierza postawić we wrześniowych spotkaniach z Wyspami Owczymi oraz Albanią.

Zaskakujące powołania do reprezentacji Polski

Największe poruszenie wywołały dwa powołania – dla Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego, na których selekcjoner dotychczas zupełnie nie stawiał i wydawało się, że ich powrót do reprezentacji jest nierealny. Tymczasem trener mocno zaskoczył.

– Moje powołania zawsze zależą od tego, co może się wydarzyć w nadchodzących spotkaniach. Zawsze powtarzałem, że drzwi do drużyny narodowej pozostają otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi. W zależności od tego, co obserwuję, jak wyglądają nasze spotkania, rozważam opcje i myślę o tym, co będzie dobre dla kadry – tak skomentował Santos dwa wcześniej wspomniane powroty do zespołu.

Oprócz tego sporą niespodzianką są powołania dla takich graczy jak Adrian Benedyczak czy Kacper Kozłowski, ponieważ są dość nieoczywiste i wcześniej ci młodzi zawodnicy też nie znajdowali się w gronie zainteresowań selekcjonera.

Kadra reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie

Klasycznie w kadrze znalazło się wiele nazwisk. Portugalski selekcjoner tym razem da szansę 25 graczom.

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny;

Obrońcy: Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska;

Pomocnicy: Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Bartosz Slisz, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski;

Napastnicy: Adrian Benedyczak, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski.

