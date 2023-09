Robert Lewandowski zdradził, dlaczego udzielił głośnego wywiadu. Na to liczy

W sobotę 2 września Robert Lewandowski udzielił mocnego wywiadu na antenie Eleven Sports i w serwisie meczyki.pl. Kapitan reprezentacji Polski sam przyznał, że przestał kalkulować, uważać na każde słowa i w pewnych momentach był brutalnie szczery względem tego, co się działo i dzieje w kadrze.

Robert Lewandowski odniósł się do ostatniego wywiadu

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie kadry, a po godz. 16:00 zorganizowano konferencję prasową, w której wzięli udział kapitan kadry – Robert Lewandowski i powracający po dłuższej przerwie Kamil Grosicki. Na spotkaniu z mediami nie zabrakło pytań o ostatni wywiad 35-latka, który odbił się bardzo szerokim echem. Na pytanie, czy celem kapitana było "wstrząśnięcie kadrą" przed zgrupowaniem Robert Lewandowski odparł, że chce już ten temat zakończyć.

– Wierzę w to, że miał on sens. Chciałbym, by ten wstrząs i to, co zostało powiedziane ukształtowało nasz charakter i żeby to był moment przełomowy. Wierzę w chłopaków i w tę reprezentację. Wiem, że jesteśmy w ciężkim położeniu, ale wszystko przed nami. Wiemy, o co teraz gramy, jak ważne są te mecze dla nas, wiemy na czym mamy się skupić – powiedział.

Robert Lewandowski: Po to udzieliłem tego wywiadu, by skupić się na meczach

– Po to udzieliłem tego wywiadu, by teraz nie odpowiadać teraz na pytania dotyczące ostatniego meczu i tego, co się działo, tylko się skupić na dwóch kolejnych meczach, bo są dla nas najważniejsze. Począwszy od pierwszego spotkania w Warszawie i wyjazdowego z Albanią – dodał.

Na koniec Robert Lewandowski podkreślił, iż wierzy, że reprezentacja będzie teraz szła w górę. – Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudne wyzwanie, ale nie boimy się tego. Wiemy, co źle zrobiliśmy i jakie popełniliśmy błędy. Mam nadzieję, że każdy z nas znajdzie to, co ma najlepszego w sobie i pokażemy to na boisku – zakończył.

Czytaj też:

Kamil Grosicki zabrał głos ws. wywiadu Roberta Lewandowskiego. Mocne słowaCzytaj też:

Były kadrowicz wprost o braku klasy Roberta Lewandowskiego. Padły ostre słowa