Zaskakująca zmiana w reprezentacji. Zawodnik powołany na ostatnią chwilę

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie, na którym szykuje się do kolejnych meczów eliminacji mistrzostw Europy 2024. We wrześniu BIało-Czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi i Albanią. Dość nieoczekiwanie ze składu wypadł Łukasz Skorupski, który doznał urazu, przez który nie będzie do dyspozycji Fernando Santosa.

Zaskakująca zmiana w reprezentacji

W jego miejsce miał być powołany Kamil Grabara, który razem z FC Kopenhaga cieszył się z awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na konferencji prasowej rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski poinformował, że jednak były piłkarz Liverpoolu nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji z powodu... kontuzji.

– Miał w zeszłym roku złamaną kość twarzy i cały czas ten problem mu doskwiera. W meczu z Rakowem został uderzony w twarz i cały czas czuje mocny dyskomfort. Niewykluczone, że będzie miał operację wyciągnięcia elementów, które po tej kontuzji mu założono – dodał team manager reprezentacji Polski.

W związku z tym Fernando Santos musiał zdecydować się na kolejną roszadę i jako trzeciego bramkarza wybrał byłego piłkarza PSG. – Selekcjoner zdecydował się powołać Marcina Bułkę. Pewnie jutro do nas dołączy – zdradził Jakub Kwiatkowski.

Powołania Fernando Santosa

Fernando Santos zaskoczył kilkoma powołaniami na wrześniowe zgrupowanie. Do kadry po wielu miesiącach przerwy wrócili m.in. Kamil Grosicki i Grzegorz Krychowiak. Tak prezentuje się pełna lista zawodników, która będzie do dyspozycji Fernando Santosa na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio), Marcin Bułka (Nice);

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Empoli FC), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jan Bednarek (Southampton FC), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Mateusz Wieteska (US Cagliari Calcio);

Pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Abha Club, Arabia Saudyjska), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Karol Linetty (Torino FC), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Michał Skóraś (Club Brugge), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Paweł Wszołek (Legia Warszawa);

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn), Karol Świderski (Charlotte FC), Adrian Benedyczak (AC Parma).

