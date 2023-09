Arkadiusz Milik skrytykował postawę Roberta Lewandowskiego? Padły zaskakujące słowa

Szerokim echem odbiły się ostatnie słowa Roberta Lewandowskiego, który zabrał głos nt. ostatnich afer i wyników reprezentacji Polski. Napastnik FC Barcelony zarzucił także brak osobowości w kadrze, które mogłyby wziąć na siebie odpowiedzialność za grę, czego zabrakło podczas blamażu z Mołdawią. Ten wywiad został wypuszczony akurat przed wrześniowym zgrupowaniem reprezentacji Polski, na którym Biało-Czerwoni podejmą Wyspy Owcze i Albanię.

Arkadiusz Milik o kulisach integracji reprezentacji Polski

W poniedziałkowy wieczór kadrowicze znaleźli czas, by zintegrować się na wspólnej kolacji, bez udziału selekcjonera. Zdjęcie przedstawiających piłkarzy kadry zamieścił w mediach społecznościowych Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu podpisał je słowami: „Team. P.S: Lewego też zaprosiliśmy”, żartując przy tym z ostatniego zamieszania związanego z kapitanem reprezentacji Polski.

Na wtorkowej konferencji prasowej Arkadiusz Milik został zapytany o tę kolację i atmosferze w drużynie, czy została „odtruta”, jak chciał tego Robert Lewandowski. – Jest dobrze, ale oczywiście zawsze może być lepiej, bo wyniki w jakimś stopniu kreują atmosferę. Zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy. Patrząc na tabelę widzimy, że jest dużo do poprawy. W czwartek chcielibyśmy wykonać pierwszy krok w tym kierunku – wyznał.

– Jeśli chodzi o wspólną kolację, dzięki niej mogliśmy ze sobą spędzić więcej czasu i porozmawiać na niektóre tematy – dodał.

Arkadiusz Milik skrytykował postawę Roberta Lewandowskiego?

Z tego wyjścia Arkadiusz Milik dodał post ze zdjęciem i podpisem „w poszukiwaniu osobowości”. Na konferencji prasowej piłkarz postanowił odnieść się do niego i podkreślić, że był „pół żartem, pół serio”. – Odbija się ten wywiad Roberta. Wydaje mi się, że niektóre rzeczy powinny być załatwione między nami w szatni i nie powinniśmy z nimi wychodzić do opinii publicznej, nawet jeśli są one oczywiste, bo sami jesteśmy w stanie z nimi sobie poradzić – powiedział.

– Przegadaliśmy różne tematy. Atmosferę wokół kadry budują wyniki, wiele rzeczy nie miałyby miejsca, gdybyśmy byli na innym miejscu w tabeli – zakończył.

