Robert Lewandowski zadarł z PiS-em? Może mieć spore kłopoty

Polscy piłkarze przygotowują się do kolejnego etapu eliminacji mistrzostw Europy 2024. Zawodnicy Fernando Santosa zagrają z Wyspami Owczymi i Albanią. Na początku zgrupowania najwięcej mówi się nie tyle o sportowych przygotowaniach, ile o wywiadzie Roberta Lewandowskiego udzielonego Eleven Sports i Meczykom.

Robert Lewandowski wywołał duże kontrowersje

W dużej rozmowie Lewandowski nie unikał trudnych tematów dotyczących Polskiego Związku Piłki Nożnej czy afery premiowej. Nie wahał się stwierdzić, że Łukasz Skorupski skłamał w wywiadzie udzielonemu Przeglądowi Sportowemu Onet kilka miesięcy temu. Ponownie odwołał się do sprawy bonusu, który miał obiecać zawodnikom Czesława Michniewicza (ówczesnego selekcjonera) tuż przed wylotem na mistrzostwa świata premier Mateusz Morawiecki.

Kapitan reprezentacji nazwał to „niemoralną propozycją”, co jak donosi „Przegląd Sportowy Onet” miało nie spodobać się premierowi oraz jego najbliższemu otoczeniu. Biorąc pod uwagę fakt, że właśnie trwa kampania wyborcza, temat został również wykorzystany przez media niezajmujące się na co dzień sportem. Morawieckiego zapytano o wypowiedź napastnika FC Barcelony na konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim.

– Nie będę się odnosił do tego. Chciałbym, żeby nasi piłkarze odnosili takie sukcesy, jak ostatnio w klubach zaczęli odnosić. Bardzo się z tego cieszę. To, co osiągnęły Raków i Legia, to jest coś wielkiego. Życzę, żeby nasza drużyna narodowa również grała jak najlepiej – skomentował Morawiecki cytowany przez PS Onet.

Reprezentacja Polski powalczy w el. EURO 2024

Dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet, Maciej Szmigielski, wskazuje, że Lewandowski na tyle mocno sobie nagrabił wywiadem, że „rozpoczęło się szukanie haków na Lewego” przez środowisko PiS.

Reprezentacja Polski 7 września zagra w Warszawie z Wyspami Owczymi. Trzy dni później na wyjeździe zmierzy się z Albanią.

Czytaj też:

Niepokojące wieści płyną z kadry. Ważne ogniwo reprezentacji Polski nie dokończyło treninguCzytaj też:

Zbigniew Boniek wypunktował Roberta Lewandowskiego. Czy tak działa kapitan kadry?