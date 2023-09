PZPN wyciąga wnioski z poprzednich błędów? Związek wprowadza zmiany

Choć przegrany 3:2 mecz Mołdawia – Polska był w czerwcu 2023 roku, to wciąż nie milkną echa afer i skandali, które mu towarzyszyły. Jedną z nich była sytuacja związana z powrotem z Kiszyniowa do Warszawy.

Kulisy powrotu polskich piłkarzy z Kiszyniowa

Razem z przybitymi przez porażkę piłkarzami wyczarterowanym samolotem lecieli goście, którzy mieli nie stronić od alkoholu. Według doniesień dziennikarza „Przeglądu Sportowego” Łukasza Olkowicza „wstawieni” goście mieli mieć pretensje do piłkarzy już na lotnisku, a inni, ci będący w nieco lepszym humorze, mieli śpiewać w autobusie „nic się nie stało”.

„Piłkarze byli zażenowani zachowaniem części osób towarzyszących kadrze. Zresztą i od niektórych sponsorów słyszymy, że z przerażeniem na nich patrzyli” – mogliśmy przeczytać po tym meczu.

PZPN wyciągnął wnioski i wprowadzi zmiany

Według najnowszych doniesień medialnych Polski Związek Piłki Nożnej miał zareagować na to, co się działo w samolocie i – jak poinformował Sport.pl – piłkarze latający na mecze mają zostać oddzieleni od pozostałych gości.

Z kolei „Przegląd Sportowy” dowiedział się, jak to będzie wyglądało. Według nowych wytycznych piłkarze otrzymają więcej prywatności i np. będą wprowadzani do terminalu VIP i kiedy oni będą wsiadać do samolotu, na jej pokładzie ma już czekać reszta delegacji.

„Zostaną też posadzeni w przedniej części samolotu, razem ze sztabem trenerskim, prezesem i prezydium zarządu. PZPN w tej chwili się zastanawia, nad wyłączeniem z użytku części foteli, które mogłyby stanowić swojego rodzaju strefę buforową” – donosi „Przegląd Sportowy”.

O rozwiązanie tej sprawy mieli prosić sami piłkarze, którzy według informacji podanych w mediach, chcieli mieć więcej prywatności i spokoju. Pierwszy taki lot odbędzie się 9 września przed meczem z Albanią, który jest zaplanowany na kolejny dzień na godz. 20:45.

