Kamil Grosicki o kulisach kolacji reprezentacji Polski. Wiadomo, kto zainicjował wyjście

Reprezentacja Polski, podobnie jak PZPN musi mierzyć się z kryzysem wizerunkowym po ostatnich aferach i wynikach. Oliwy do ognia dolał także wywiad Roberta Lewandowskiego dla Eleven Sports i Meczyków, w którym 35-latek stwierdził, że kadrze brakuje osobowości.

Polscy piłkarze budowali atmosferę na kolacji

Biało-Czerwoni już na początku zgrupowania postanowili oczyścić atmosferę i zorganizowali kolację w swoim gronie, bez selekcjonera. M.in. Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik zamieścili zdjęcia z tego wydarzenia.

Bramkarz Juventusu podpisał je słowami: „Team. P.S: Lewego też zaprosiliśmy”, żartując przy tym z ostatniego zamieszania związanego z kapitanem reprezentacji Polski. Z kolei Milik napisał: „w poszukiwaniu osobowości”. Na konferencji prasowej piłkarz postanowił odnieść się do niego i podkreślić, że był „pół żartem, pół serio”.

Kamil Grosicki zabrał głos nt. hejtu reprezentacji

Wywiadu serwisowi goal.com udzielił Kamil Grosicki, który wraca po dłuższej przerwie do reprezentacji. Skrzydłowy stwierdził, że punktem zapalnym takiej sytuacji był wybuch afery premiowej. – Wylało się na nas wiele hejtu. I w sumie słusznie, ja się nawet nie dziwię. Natomiast do dziś wizerunek reprezentanta Polski się nie odkręcił. Uległ degradacji. Jeszcze do niedawna był wyłącznie pozytywny, a teraz… W tym kontekście jesteśmy stratni, nawet jeśli z własnej winy. I tylko to miałem na myśli – powiedział.

„Grosik” dopytany, czy uda się ten wizerunek odkręcić odparł, że tylko dobrymi wynikami. – Bez nich bez szans – stwierdził.

Kamil Grosicki zdradził kulisy kolacji reprezentacji Polski

Zawodnik Pogoni Szczecin ujawnił również kulisy wyjścia całą reprezentacją na kolację. – Zaproszenie wyszło od Wojtka Szczęsnego, a trener dał zielone światło. Porozmawialiśmy i pośmialiśmy się przy dobrym jedzeniu. Każdy ma świadomość tego, jak ważne mecze są przed nami i że koniecznością jest zdobycie sześciu punktów. Jestem pewny, że od tego zgrupowania reprezentacja ruszy do przodu. Nikt nie wyobraża sobie, byśmy nie awansowali – wyjawił.

35-latek dodał, że to był też dobry moment, by nieco się rozluźnić i odciąć od wszystkiego, co się dzieje „na zewnątrz”. – Piłkarze nie żyją tylko piłką, potrzebują czasem się zrelaksować. Było dużo – ogólnie powiem – pozytywnych rozmów. Z takich spotkań zawsze można wyciągnąć sporo na plus. Inicjatywa Wojtka była bardzo dobra – zakończył.

Pierwszy krok w stronę dobrych wyników reprezentacja Polski może zrobić już w czwartek 7 września. Wtedy podopieczni Fernando Santosa zagra czwarty mecz el. do Euro 2024 z Wyspami Owczymi. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią.

