Jan Bednarek dosadnie o Robercie Lewandowskim. Odpowiedział też na słowa krytyki

Reprezentacja Polski już w czwartek 7 września zmierzy się z Wyspami Owczymi. W konferencji prasowej wziął udział Jan Bednarek, który nie uniknął pytań o atmosferę w kadrze oraz o wywiad Roberta Lewandowskiego, w którym stwierdził, że Biało-Czerwonym brakuje charakteru.

Jan Bednarek dosadnie o Robercie Lewandowskim

– Lewy to jest najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki i ma prawo do własnej opinii. Jeśli miał takie odczucia, to je po prostu wyraził. Ja myślę, że mamy dużo charakteru w drużynie, ale w pewnych może aspektach i sytuacjach meczowych tego zabrakło i nie potrafiliśmy tego skontrolować. Mamy bardzo dobry zespół i bardzo dużo jakości. Jeśli w siebie uwierzymy, to jestem przekonany, żę będziemy to pokazywać na boisku – stwierdził.

Arkadiusz Milik na ostatniej konferencji prasowej stwierdził, w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego, że niektóre rzeczy lepiej załatwiać w gronie szatni, a nie wychodzić z nimi do opinii publicznej. Zdaniem Janka Benarka każdy w tej reprezentacji ma prawo do własnej opinii.

– Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, a na pewno jest to lewy, który w swoim życiu bardzo wiele osiągnął. Uważam, że warto poruszać pewne sprawy wewnątrz grupy i tak też zrobiliśmy w poniedziałek. To było dla nas potrzebne. Myślę, że odnalezienie takiego balansu jest bardzo ważne i koniec końców to osiągnęliśmy – podkreślił.

Jan Bednarek odpowiedział na słowa krytyki

Porażki reprezentacji Polski w ostatnim czasie mogą kojarzyć się kibicom i ekspertom z Janem Bednarkiem, który jest jednym z tych piłkarzy, który od razu po porażce ma odwagę się wytłumaczyć. To sprawiło, że poniekąd stał się kozłem ofiarnym. Obrońca Southampton był krytykowany m.in. przez byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka. "Chciałby być liderem, ale na ten moment jeszcze nie do końca odpowiednio dobiera słowa" – mówił po meczu z Mołdawią.

– W dzisiejszych czasach wyrażenie opinii jest bardzo łatwe, bo o czymś trzeba rozmawiać i kogoś trzeba obwinić. Dla mnie najważniejsze jest to, co sądzą o mnie koledzy z kadry, selekcjoner i osoby, na których zdaniu mi zależy – odparł.

– Opinii naszych ekspertów nie zmienię, najważniejsze jak moją grę ocenia selekcjoner – zakończył.

Czytaj też:

Kamil Grosicki o kulisach kolacji reprezentacji Polski. Wiadomo, kto zainicjował wyjścieCzytaj też:

PZPN wyciąga wnioski z poprzednich błędów? Związek wprowadza zmiany