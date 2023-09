Przewidywany skład na mecz Polska – Wyspy Owcze. To nie czas na eksperymenty

7 września reprezentacja Polski rozegra swoje czwarte spotkania w trwających właśnie eliminacjach do Euro 2024. Sytuacja naszej kadry w tabeli jest, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt dobra, dlatego zdobycie trzech punktów z Wyspami Owczymi to absolutny obowiązek. A najlepiej, gdyby stało się to również w przekonującym stylu, ponieważ wokół drużyny Fernando Santosa w ostatnim czasie narosło wiele wątpliwości.

Mocny skład na mecz Polska – Wyspy Owcze

Spotkanie to będzie też doskonałą okazją do rehabilitacji za jedną z największych wpadek w historii reprezentacji Polski. Mowa oczywiście o porażce z Mołdawią (2:3), mimo dwubramkowego prowadzenia do przerwy. Nikt nie wyobraża sobie, aby tym razem w Warszawie mogło dojść do powtórki, aczkolwiek o lekceważeniu przeciwnika nie ma mowy – przynajmniej w teorii.

Dlatego też wszystko wskazuje na to, że Fernando Santos nie będzie nikogo oszczędzał przed drugim wrześniowym starciem, gdy przyjdzie nam rywalizować z Albanią. Przeciwnie, skoro z Wyspami Owczymi należy zdobyć trzy punkty, na boisku powinny zameldować się nasze największe gwiazdy, na czele z Robertem Lewandowskim. Wiadomo natomiast na pewno, że nie zagrają Kamil Grabara czy Nicola Zalewski, którzy byli powołanie na wrześniowe zgrupowanie, ale nie mogli się na nim stawić ze względu na kontuzje.

Przewidywany skład na mecz Polska – Wyspy Owcze

Najprawdopodobniej Biało-Czerwoni wyjdą na mecz z Wyspami Owczymi w ofensywnym zestawieniu oraz ustawieniu z trójką obrońców. Podstawowa jedenastka powinna zatem wyglądać następująco.

3-5-2: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński – Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski.

