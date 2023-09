Polska – Wyspy Owcze w eliminacjach EURO 2024. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Polscy piłkarze nie mogą dobrze wspominać pierwszej części eliminacji mistrzostw Europy 2024. Do tej pory zgromadzili zaledwie trzy punkty w trzech meczach. Wszystkie to zasługa skromnego zwycięstwa nad Albanią. Gracze Fernando Santosa nie grali jeszcze w tych kwalifikacjach z Wyspami Owczymi, które na przestrzeni ostatnich lat pokazały, że potrafią zaskakiwać rywali.

Polska zagra z kadrą zdolną do niespodzianek

Wyspy Owcze jawią się jeszcze wielu kibicom piłki nożnej jako „egzotyczny” rywal. Nic bardziej mylnego. Tamtejszy klub KI Klaksvik awansował właśnie do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, tworząc precedens, jeśli chodzi o farereskie występy w europejskich pucharach. Do tego należy doliczyć występy juniorskich kadr na turniejach młodzieżowych oraz słynne zwycięstwa z Grecją czy Turcją. Zespół Hakana Ericsona utrzymał się w dywizji C Ligi Narodów, co również mówi wiele o poziomie.

Fernando Santos będzie miał do dyspozycji możliwie silny skład. Z powodu kontuzji na zgrupowaniu nie wstawili się Łukasz Skorupski i Nicola Zalewski. W kadrze meczowej nie znaleźli się Adrian Benedyczak i Paweł Dawidowicz, którzy z kolei normalnie trenowali z resztą kadrowiczów.

Do tej pory obie kadry nie miały okazji spotkać się ze sobą w meczach o stawkę. Dwa spotkania pomiędzy Polakami i Farerami miały charakter sparingowy. W 2004 roku Biało-Czerwoni wygrali 6:0, a dwa lata później 4:0.

Polska – Wyspy Owcze. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Mecz pomiędzy Polską a Wyspami Owczymi rozpocznie się w czwartek, 7 września, o godzinie 20:45 na warszawskim PGE Stadionie Narodowym. Transmisję TV ze spotkania przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Dostępna będzie także transmisja w serwisie sport.tvp.pl oraz Polsat Box Go.

