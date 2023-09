Lewandowski zachował się świetnie. Piękny moment dla młodego kibica

7 września reprezentacja Polski rozegrała swój kolejny mecz w ramach eliminacji mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku. Po czerwcowej kompromitacji w Kiszyniowie wszyscy kibice liczyli, że Biało-Czerwoni pokażą sportową złość i pokonają Wyspy Owcze w sposób efektowny, przekonujący i strzelą im kilka goli. W praktyce podopieczni Fernando Santosa co prawda zwyciężyli, ale w stylu wołającym o pomstę do nieba. Dość powiedzieć, że najładniejszy obrazek obejrzeliśmy już po ostatnim gwizdku, a nie przed nim.

Piękne zachowanie Roberta Lewandowskiego

Bohaterem wieczoru został Robert Lewandowski, któremu przez większość spotkania nie szło zbyt dobrze. Ostatecznie to jednak on wykorzystał rzut karny po zagraniu ręką jednego z Farerów, a w końcówce popisał się technicznym strzałem z narożnika pola karnego. W ten sposób zawodnik Barcelony zapewnił nam zwycięstwo, ale najlepszy moment z nim związany wydarzył się już po zakończeniu spotkania.

Wtedy to kamery telewizyjne uchwyciły, jak na murawę wbiegł chłopiec i zmierzał prosto w kierunku kapitana naszej kadry. Momentami pojawiło się przy nich kilku ochroniarzy, którzy chcieli zabrać dziecko z powrotem na trybuny, ale „Lewy” im na to nie pozwolił. Jednoznacznie wskazał im, że to oni mają nie podchodzić, a około 10-letni fan jak najbardziej.

Po chwili widzieliśmy natomiast, jak Lewandowski przytula chłopca i rozmawia z nim. Następnie Lewandowski zdjął swoją koszulkę, wręczył ją młodemu kibicowi, za co ten jeszcze raz go wyściskał. Uszczęśliwiony fan następnie znów wymknął się ochroniarzom i pobiegł w stronę sektora, z którego wcześniej przeskoczył na murawę. Ci początkowo próbowali go gonić, ale szybko odpuścili. Chłopiec natomiast był przeszczęśliwy ze względu na możliwość poznania, porozmawiania ze swoim idolem i otrzymania od niego prezentu.

Czytaj też:

Tomasz Hajto skrytykował Roberta Lewandowskiego. Padły mocne słowaCzytaj też:

Matty Cash wymownie o atmosferze w kadrze. Przyjeżdża tu tylko po jedno