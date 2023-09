Baraż do EURO 2024 ratunkiem dla Polaków? Wcale nie będzie łatwiej

Reprezentacja Polski bardzo słabo radzi sobie w eliminacjach EURO 2024. Biało-Czerwoni przegrali kolejny mecz kwalifikacji, tym razem z Albanią 0:2. Kolejna strata punktów komplikuje sytuację kadry Fernando Santosa w kontekście walki o wyjazd do Niemiec. Być może na Biało-Czerwonych będą czekać baraże.

Oddala się bezpośredni awans Polaków na mistrzostwa Europy 2024

Polscy piłkarze przegrali w niedzielę trzeci mecz eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Porażka z Albanią boli nie tylko pod tym względem, że Biało-Czerwoni nie pokazali, jeśli chodzi o poziom sportowy. To także kolejna strata trzech punktów, być może kluczowych w kontekście bezpośredniego awansu na przyszłoroczny turniej odbywający się za zachodnią granicą.

Po pięciu meczach kwalifikacji Polacy zajmują czwarte, przedostatnie miejsce (6 punktów) w tabeli grupy E, tracąc odpowiednio 4 i 2 „oczka” do Albańczyków oraz Czechów. Tylko najlepsza dwójka uzyskuje automatyczny awans na turniej. Co ważne, Polska może wziąć udział w barażach zajmując nawet ostatnie miejsce w grupie.

Skomplikowane droga w barażach do EURO 2024

Wynika to z utrzymania Polski w dywizji A Ligi Narodów. Zwycięzcy grup z każdej dywizji uzyskali prawo udziału w barażach. Jeśli awansują na EURO „normalnie”, to ich przywilej przechodzi na kolejne ekipy w tabeli LN. Zwycięzcami grup dywizji A ostatniej edycji są Hiszpanie, Chorwaci, Holendrzy i Włosi. Ci ostatni radzą sobie przeciętnie w el. do EURO, więc być może skorzystają z przywileju.

Polska zakończyła Ligę Narodów jako 11. zespół Ligi Narodów 2022. Biorąc pod uwagę awanse lepszych ekip oraz automatyczną kwalifikację Niemców, jest bardzo prawdopodobne, że prawo gry w barażach przejdzie właśnie na Biało-Czerwonych. Według obecnych wyników zawodnicy Fernando Santosa powalczyliby o jedno miejsce z Estonią (najlepszym zespołem dywizji D LN), a także Włochami i Walią, czyli innymi ekipami z dywizji A. O pozostałe dwa miejsca na EURO powalczą także przedstawiciele dywizji B oraz C. Wywalczenie awansu tą drogą wydaje się być znacznie trudniejszym zadaniem niż zajęcie jednego z dwóch miejsc w grupie eliminacyjnej.

Polska zagra z Wyspami Owczymi

W następnym meczu kwalifikacji do EURO 2024 zawodnicy Fernando Santosa polecą na Wyspy Owcze na rewanżowy mecz z Farerami.

Czytaj też:

Robert Lewandowski posypuje głowę popiołem. Chce resetu w reprezentacjiCzytaj też:

Temu panu już dziękujemy. Fernando Santos musi odejść