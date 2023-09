Fernando Santos z mocną szpilką ws. PZPN po zwolnieniu. Te słowa ukazują prawdę?

Fernando Santos przejął reprezentację Polski po Czesławie Michniewiczu. Polak nie otrzymał propozycji przedłużenia czy też nowego kontraktu, po zakończeniu roku kalendarzowego (2022) oraz mundialu w Katarze. Portugalczyk miał być pomysłem na przebudowę teamu Biało-Czerwonych, przynajmniej zdaniem zarządzających Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Okazało się, że Santos nie zrealizował zakładanych celów.

Fernando Santos ostro o działaniach PZPN

Po kompromitującej porażce z Albanią (0:2) i w obliczu beznadziejnej sytuacji w grupie eliminacji do ME 2024, podjęto decyzję o rozstaniu z portugalskim trenerem. PZPN poinformował o tym kilka dni po klęsce w Tiranie.

Jaka była odpowiedź Santosa? Takową można odnaleźć, choć nie w formie konkretnego cytatu, na znanym portugalskim portalu Maisfutebol.iol.pt. Zdaniem dziennikarzy Santos ma być… zadowolony z rozstania z PZPN!

„Według Maisfutebol sam portugalski trener nie był niezadowolony z decyzji ze strony PZPN. Santos nie był bowiem zadowolony z poziomu dezorganizacji, jaki zastał w polskiej federacji” – jednoznacznie określają sytuację portugalscy dziennikarze.

Trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie i miesiące nie były „szczególnie udane” dla piłkarskiej reprezentacji Polski. A takie historie jak m.in. afera premiowa, sprawa Mirosława Stasiaka, czy głośny wywiad Roberta Lewandowskiego – tuż przed wrześniowym zgrupowaniem Biało-Czerwonych – z pewnością nie świadczyły zbyt dobrze o wizerunku PZPN w oczach Portugalczyka.

Nowy selekcjoner Polaków ogłoszony 20 września?

W środowe popołudnie (tj. 13 września) sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski poinformował, że na wskazanie nazwiska nowego trenera Biało-Czerwonych trzeba będzie poczekać najpewniej w okolicach tygodnia.

To właśnie 20 września ma się bowiem zebrać zarząd PZPN, który będzie zatwierdzał nowego selekcjonera. Jacy są faworyci? W mediach pojawia się wiele kandydatur. Te najbardziej realne to jeden z kandydatów z duet Marek Papszun i Michał Probierz. Niektórzy stawiają w tym gronie również Adama Nawałkę, który odniósł się jednak do medialnych spekulacji w jednoznaczny sposób. Ciekawą opcją jest również Maciej Skorża, raczej należy wykluczyć pomysł z kolejnym zagranicznym selekcjonerem.

