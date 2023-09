Pierwsze rozmowy już za Cezarym Kuleszą. Wiemy z kim i o czym rozmawiał

Trwają intensywne poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Z PZPN-u popłynęła niedawno oficjalna informacja, że kolejnego trenera Biało-Czerwonych poznamy do 20 września, bo wtedy będzie obradował zarząd federacji. Ten tydzień i nadchodzące dni są więc bardzo intensywne dla Cezarego Kuleszy, który rozmawiał już z pierwszym z kandydatów.

Cezary Kulesza spotkał się z Markiem Papszunem

Wiemy, że chodzi o Marka Papszuna, o czym najpierw poinformował Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa okazał się pierwszym ze szkoleniowców, których kandydatury rozważa szef Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co to oznacza w praktyce? Dokładnie tyle, iż cieszy się on dużym uznaniem w oczach Cezarego Kuleszy, a co za tym idzie, jego akcje stoją całkiem wysoko.

Wkrótce więcej informacji