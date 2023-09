PZPN zakończył rozmowy z kandydatami. Cezary Kulesza: Czas na wybór

Reprezentacja Polski nie może zaliczyć 2023 roku do udanych. Zatrudnienie Fernando Santosa okazało się słabą decyzją, która odbiła się na wynikach. Biało-Czerwoni przegrali w kompromitującym stylu z Mołdawią i Albanią. Cezary Kulesza szybko po rozwiązaniu kontraktu z Portugalczykiem przeszedł do rozmów z kandydatami na następcę 68-latka.

Cezary Kulesza zakończył rozmowy z kandydatami na selekcjonera

Jak poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na Twitterze, zakończono rozmowy z kandydatami na nowego selekcjonera. Póki co oficjalnie nie wiadomo, kto zaliczył się do tego grona, lecz jeszcze wczoraj media donosiły, że Kulesza spotkał się z Markiem Papszunem, byłym trenerem Rakowa Częstochowa. Architekt sukcesów klubu z województwa śląskiego ma być jednym z faworytów do objęcia funkcji po Santosie.

Drugim najmocniejszym kandydatem ma być Michał Probierz. Kulesza świetnie się z nim zna, gdyż obaj panowie przez lata współpracowali ze sobą w Jagiellonii Białystok, gdzie pierwszy był prezesem, a drugi trenerem. Probierz od lipca ubiegłego roku jest selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21.

Tweet Kuleszy o treści: „Zakończyły się rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Czas na wybór” może dawać do myślenia, że w walce o fotel liczą się przynajmniej dwie osoby. Już wcześniej zapowiedziano, że oficjalna decyzja zostanie podjęta szybko. Łukasz Wachowski zapowiedział, że media i kibice poznają nazwisko do 20 września.

Polska walczy o awans na EURO 2024

Reprezentacja Polski po pięciu meczach eliminacji mistrzostw Europy 2024 ma na koncie sześć punktów. To zasługa domowych zwycięstw nad Albanią i Wyspami Owczymi. Do pierwszej z wymienionych ekip (lidera tabeli grupy E) Biało-Czerwoni tracą cztery „oczka”.

