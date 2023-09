Lukas Podolski zaskakująco o sytuacji w polskiej reprezentacji. „To skończyłoby się awanturą”

Od momentu zwolnienia Fernando Santosa 13 września Cezary Kulesza szuka najlepszego kandydata do jego zastąpienia. Prezes PZPN w rozmowie z serwisem sport.pl dał jasno do zrozumienia, że nowym trenerem nie zostanie nikt z zagranicy. W mediach przewinęły się nazwiska Macieja Skorży, czy Jana Urbana. Sytuacja powoli zaczyna się klarować, bo ten pierwszy miał odmówić prowadzenia kadry, a drugi sam uciął spekulacje. – Ktoś powiedział, że reprezentacji się nie odmawia, ale ja mam ważną umowę z Górnikiem i tego się trzymajmy – powiedział. W związku z tym bardzo prawdopodobne jest, że nowym selekcjonerem będzie to ktoś z dwójki Marek Papszun, Michał Probierz.

Lukas Podolski: Nie wszystko sprowadza się do trenera

Na temat sytuacji w polskiej kadrze wypowiedział się dla WP SportoweFakty Lukas Podolski, który przez lata stanowił o sile reprezentacji Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi mają podobne problemy, co my, czyli nie mają selekcjonera, tylko różni nas to, że ci drudzy są gospodarzem ME i mają zapewniony udział w tym turnieju.

Zawodnik Górnika Zabrze przyznał, że na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec widziałby Juergena Kloppa. – Tak by było najlepiej, ale to się nie wydarzy. Będzie kto inny, natomiast to też nie jest tak, że wszystko się sprowadza tylko do trenera – wyznał.

– Zresztą, w Polsce jest to samo. Przecież problemem na pewno nie jest tylko selekcjoner. Może nie śledzę tego aż tak bardzo, nie jestem w środku, ale przecież w Polsce co chwila jest zmiana na tym stanowisku. Był Sousa, zaraz potem Michniewicz, do niedawna Santos, a teraz znów będzie nowy, mówią, że Probierz lub Papszun. Choć i nasz trener się przewija jako kandydat… Zapewne jednak problem jest szerszy… – stwierdził.

Lukas Podolski o zabraniu Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitańskiej

Odbiegając od tematu selekcjonera, Lukas Podolski wypowiedział się też nt. sytuacji wokół Roberta Lewandowskiego, gdzie krytycy nawołują do tego, aby odebrać mu opaskę kapitana.

– Nie jestem w szatni polskiej reprezentacji, nie znam relacji między piłkarzami, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. Natomiast pewne jest jedno: gdyby zabrali opaskę Lewandowskiemu, to na pewno byłaby, jak to się mówi po śląsku, haja. Czyli, awantura – zakończył.

