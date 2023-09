Adam Nawałka skomentował wybór Cezarego Kuleszy. Padły wymowne słowa

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. Zdaniem Cezarego Kuleszy, był to najlepszy wybór z możliwych, co podkreślił w swoim Twitcie. Kibice i eksperci trochę się z tym nie zgadzają, bo ich faworytem był Marek Papszun, który w ostatnim czasie sporo osiągnął z Rakowem Częstochowa.

Wymowne słowa Adama Nawałki nt. wyboru Cezarego Kuleszy

W kontekście prowadzenia kadry przewijały się także nazwiska Macieja Skorży, Jana Urbana czy Adama Nawałki, za którego kadencji osiągnęliśmy historyczny wynik na Euro 2016, przegrywając dopiero w ćwierćfinale z Portugalią.

W rozmowie z WP SportoweFakty były selekcjoner reprezentacji Polski, który wielokrotnie podkreślał, że reprezentacji się nie odmawia, wypowiedział się na temat wyboru Cezarego Kuleszy. – Szczere gratulacje dla Michała Probierza. Mam nadzieję, że jego kompetencje okażą się wystarczające, aby reprezentacja narodowa wyszła z trudnej sytuacji – powiedział.

Adam Nawałka: Pamiętajmy, jak było za mojej kadencji

65-latek wyznał, że nieustannie trzyma kciuki za drużynę, a jego zdaniem kluczem do wyjścia z trudnej sytuacji jest odbudowa atmosfery w szatni. – Pamiętamy, jak było za mojej kadencji – początki nie należały do najłatwiejszych, natomiast później drużyna dała kibicom bardzo wiele radości. Łączyła, a nie dzieliła – podkreślił.

– Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Moje emocje w stosunku do reprezentacji zawsze były pozytywne, nic się pod tym względem nie zmieniło. Podkreślę jeszcze raz: trzymam kciuki za naszą kadrę – zakończył.

Apel Michała Probierza

Na konferencji prasowej Michał Probierz zwrócił się z prośbą do dziennikarzy, ekspertów i kibiców. – Mam taki apel… Rzadko zdarza się tak, by zaczynać gdzieś pracę i od razu słyszeć o sobie tyle negatywnych rzeczy. Atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra. Moim celem jest to, aby dać piłkarzom możliwość spokojnej pracy, aby dać im się odbudować, aby wszyscy przyjeżdżali na zgrupowania z wielką przyjemnością. Chciałbym, abyśmy wszyscy dążyli do jednego, wspólnego celu – powiedział nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski niedługo będzie miał okazję się wykazać, bo już w czwartek, 12 października Biało-Czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi. Trzy dni później, w niedzielę nasi piłkarze będą mieli okazję zrewanżować się Mołdawii.

