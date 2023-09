Michał Probierz chciał Jerzego Dudka w sztabie. Były piłkarz zdradził powody rezygnacji

Michał Probierz został następcą Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Od pierwszego dnia trener nie próżnował, tylko kompletował swój sztab szkoleniowy. Jego asystentem został Sebastian Mila, który ma uprawnienia UEFA B+A. – Sebastian na pewno może wnieść dużo dzięki swojemu doświadczeniu. On zna tych zawodników, jest też mu łatwiej pokazać, czy wytłumaczyć piłkarzom pewne rzeczy – powiedział Michał Probierz.

Jerzy Dudek mógł dołączyć do sztabu Michała Probierza

Oprócz Mili do sztabu kadry dołączył również były golkiper Manchesteru United – Tomasz Kuszczak. – To wielka postać, która też nam może pomóc i będzie dobrze współpracował z Andrzejem Woźniakiem. Mieliśmy w planach zaangażowanie Jerzego Dudka, ale nie mogliśmy ze względu na osobiste względy. Może wrócimy do tematu w grudniu – mówił selekcjoner na konferencji prasowej.

W kontekście trenera bramkarzy przewinęło się nazwisko Jerzego Dudka, ale ten ostatecznie nie dołączył do kadry. W rozmowie z dziennikarzami WP SportowychFaktów były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt zdradził, że to prawda i mógł dołączyć do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. – Rozmawiałem z Michałem w niedzielę na naszym golfowym turnieju charytatywnym. Powiedział mi, że jest w kręgu zainteresowań prezesa Kuleszy i zapytał, czy ewentualnie mógłbym dołączyć do jego sztabu – zdradził.

Dlatego Jerzy Dudek odmówił Michałowi Probierzowi: Konflikt interesów

– Odpowiedziałem, że wierzę w jego projekt, ale dodałem, że musiałbym sprawdzić zakres swoich obowiązków, bo od pewnego czasu współpracuję między innymi z Superbetem, który jest konkurentem jednego ze sponsorów reprezentacji – dodał.

Jerzy Dudek przyznał, że zdaje sobie sprawę, iż te to może spowodować problemy z jego ewentualnym zatrudnieniem. – A we wtorek wieczorem, gdy jasne już było, że Michał zostanie wybrany, to przekazałem mu, że niestety nie dam rady pomóc, właśnie głównie ze względu na ten konflikt interesów. Dodałem jednak, że jeśli w przyszłości ten konflikt się rozwiąże, to jestem do dyspozycji – zakończył.

Pełny sztab Michała Probierza w reprezentacji Polski

Drugi trener: Robert Góralczyk

Asystenci: Sebastian Mila, Michał Bartosz

Trenerzy bramkarzy 1: Andrzej Dawidziuk, Tomasz Kuszczak

Trenerzy przygotowania fizycznego 1: Remigiusz Rzepka, Andrzej Kasprzak

Analityk: Hubert Małowiejski

Analityk wideo: Jakub Rejmaniak

Lekarz: Jacek Jaroszewski

Fizjoterapeuci: Paweł Bamber, Adam Kurek, Marcin Bator

Masażysta: Wojciech Herman

Dietetyk: Wojciech Zep

Szef kuchni: Tomasz Leśniak

Szef komunikacji: Tomasz Kozłowski

Team manager/rzecznik prasowy: Jakub Kwiatkowski

Logistyka: Łukasz Gawrjołek

Członek sztabu: Radosław Michalski

Kierownik techniczny: Paweł Kosendowski

Łączy nas piłka: Adam Delimat i Jakub Mieleszkiewicz

