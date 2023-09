Oni są na radarze Michała Probierza. To może być ważne przy powołaniach

We wtorek, 20 września odbyła się konferencja prasowa, podczas której Michał Probierz został oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. W jej trakcie poznaliśmy nie tylko poglądy szkoleniowca i Cezarego Kuleszy na ich współpracę, ale również pełen sztab szkoleniowy, z którym były trener m.in. Cracovii będzie przygotowywać Biało-Czerwonych do gry. Najnowsze informacje wskazują, że od początku chcą zabrać się do ciężkiej pracy.

Tych zawodników będzie obserwował Michał Probierz wraz ze sztabem

Reprezentacja Polski zagra kolejny mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 12 października przeciwko Wyspom Owczym. Michał Probierz ma zatem bardzo mało czasu, by podjąć odpowiednią decyzję ws. powołań na to spotkanie. Świadomy trudnego zadania, nie zamierza czekać i od razu przystąpił do pracy. W czwartek, 21 września pojawi się na meczu Legii Warszawa z Aston Villą w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, po czym wraz ze sztabem wylecą za granicę, by obserwować zawodników, którzy mają predyspozycje do gry w reprezentacji Polski.

Według informacji, podawanych przez „Przegląd Sportowy Onet” na wyjazd po Europie obok Michała Probierza wybiorą się: Sebastian Mila, Robert Góralczyk, Andrzej Dawidziuk, Michał Bartosz oraz Hubert Małowiejski. W planach mają oglądać mecze aż w sześciu państwach. Wybiorą się m.in. do Niemiec i Holandii, gdzie mają obejrzeć mecze: Werder Brema — FC Koeln (Dawid Kownacki), FC Kaiserslautern — Hansa Rostock (Tymoteusz Puchacz), Borussia Dortmund — VfL Wolfsburg (Jakub Kamiński) oraz Sparta Rotterdam — Vithese Arnhem (Kacper Kozłowski).

Kolejne kraje, które w planach mają odwiedzić to Turcja, Austria i Włochy. Tam będą śledzić spotkania: Alanyaspor — Fenerbahce Stambuł (Sebastian Szymański), Basaksehir — Galatasaray (Krzysztof Piątek), Red Bull Salzburg — LASK Linz (Kamil Piątkowski), Rapid Wiedeń — Sturm Graz (Szymon Włodarczyk), Salernitana — Frosinone (Mateusz Łęgowski), a także AC Milan — Hellas Werona (Paweł Dawidowicz). Po powrocie do Polski wybiorą się na mecze PKO BP Ekstraklasy. Mowa o pojedynkach: ŁKS Łódź — Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław — Piast Gliwice oraz Ruch Chorzów — Raków Częstochowa.

