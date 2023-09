Michał Probierz zdradził kulisy swojej pracy. Słowa o Robercie Lewandowskim nie przejdą bez echa

Michał Probierz wywarł pozytywne wrażenie podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano go w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Szkoleniowiec zapowiedział, że po meczu Legii Warszawa z Aston Villą (3:2) wybierze się do Włoch, by obserwować grających tam kandydatów do gry w reprezentantów Polski i tak też zrobił. Wspólnie ze sztabem szkoleniowym mają plan, by odwiedzić jeszcze kilku zawodników w różnych krajach. Teraz opowiedział o kulisach swojej pracy.

Michał Probierz zdradził, jak rozpoczął pracę na stanowisku selekcjonera

Opinia publiczna nie przyjęła pozytywnie wiadomości o tym, że Michał Probierz zastąpił Fernando Santosa. Teraz emocje nieco opadły i w szkoleniowcu pokładane są naprawdę wielkie nadzieje. 51-latek gościł w Kanale Sportowym, gdzie zdradził kilka szczegółów na temat tego, jak rozpoczął pracę nad powołaniami na najbliższe zgrupowanie. — Musimy zobaczyć, jakimi zawodnikami dysponujemy. Wtedy dopasujemy system gry. Mamy plan na trzy ustawienia. Nie chcę nic mówić wiążącego, bo później każdy powie, że tak gramy — mówił trener.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje w nowej roli podczas spotkania z Wyspami Owczymi, które odbędzie się w czwartek, 12 października. Te same powołania będą dotyczyły również meczu z Mołdawią na PGE Narodowym. — Teraz liczy się tylko wynik. Nie wyobrażam sobie, że jeśli mamy jeszcze szansę na mistrzostwa, to z niej rezygnujemy. Musimy walczyć, by się tam dostać — dodał szkoleniowiec.

Temat wywiadu Roberta Lewandowskiego jest już zamknięty

Michał Probierz zapytany został również o głośny wywiad Roberta Lewandowskiego, który zrobił wiele szumu w polskich mediach. Trener powiedział, że nie chce poruszać tego tematu, gdyż to nie dotyczyło jego kadencji, a sam zrobi wszystko, by atmosfera w kadrze ostygła i rozpocząć wszystko na nowo.

— Ten wywiad już jest zamknięty. Jest nowy selekcjoner i ja na temat tego wywiadu nie rozmawiam. Każdy trener chciałby mieć Lewandowskiego. Zrobimy wszystko, by go wykorzystać. Piłka to sport zespołowy i wszyscy muszą pracować na wyniki i w defensywie i w ofensywie – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

