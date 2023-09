Kulisy rozstania Grzegorza Krychowiaka z kadrą. To dlatego zrezygnował

„Rozegranie 100 meczów z orłem na piersi do końca życia będzie dla mnie największym zaszczytem zarówno dla człowieka jak i dla sportowca. Sportowo, nie ma piękniejszej chwili niż śpiewanie hymnu przed meczem kadry na Stadionie Narodowym. Jednak przyszedł czas, żeby powiedzieć 'dziękuję'” – napisał w mediach społecznościowych Grzegorz Krychowiak. Wiadomo już, dlaczego podjął taką decyzję.

Kulisy rozstania Grzegorza Krychowiaka z reprezentacją Polski

Ostatnie mecze Grzegorza Krychowiaka dla reprezentacji Polski nie należały do udanych. Zawodnik, który w meczu z Albanią zaliczył setne spotkanie w Biało-Czerwonych barwach postanowił powiedzieć „pas”, co spotkało się z pozytywnym odbiorem opinii publicznej. W chwili, w której Michał Probierz został oficjalnie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski, pojawiły się pytania, czy defensywny pomocnik otrzyma powołania na najbliższe zgrupowanie. Wiadomo już, że tak się nie stanie.

Według informacji podawanych przez dziennikarza „Meczyków” Tomasza Włodarczyka zawodnik Abha FC prowadzonego przez Czesława Michniewicza miał otrzymać od trenera kadry informację, że znajduje się on poza jego planami. Zaraz po tej wiadomości 33-latek podjął decyzję o rezygnacji z dalszej gry z orzełkiem na piersi. „Michał Probierz nie umieścił Grzegorza Krychowiaka na szerokiej liście powołanych na najbliższe zgrupowanie. Selekcjoner zadzwonił do 33-latka. Panowie porozmawiali na temat sytuacji stąd dzisiejsze pożegnanie 'Krychy'” – czytamy we wpisie dziennikarza.

Najbliższe spotkanie reprezentacja Polski rozegra na Wyspach Owczych w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się 12 października, a według nieoficjalnych informacji 5. października mamy dowiedzieć się, na kogo postawi selekcjoner kadry.

