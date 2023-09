Legenda o rezygnacji Grzegorza Krychowiaka. Wymowne słowa

Grzegorz Krychowiak postanowił zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. O swojej decyzji poinformował w social mediach. „Rozegranie 100 meczów z orłem na piersi do końca życia będzie dla mnie największym zaszczytem zarówno dla człowieka jak i dla sportowca. Sportowo, nie ma piękniejszej chwili niż śpiewanie hymnu przed meczem kadry na Stadionie Narodowym. Jednak przyszedł czas, żeby powiedzieć 'dziękuję'” – napisał.

Legenda komentuje decyzję Grzegorza Krychowiaka

Dziennikarz „Meczyków” Tomasz Włodarczyk poinformował, że to było spowodowane decyzją nowego selekcjonera Michała Probierza, który poinformował go w rozmowie telefonicznej, że 33-letni zawodnik Abha FC znajduje się on poza jego planami.

Ten ruch Grzegorza Krychowiaka skomentował były piłkarz i reprezentant Polski – Jacek Bąk, który podkreślił, że choć jego ostatnie występy w kadrze były rozczarowujące, to nie możemy zapominać o jego zasługach. – Za to trzeba mu dziękować. Natomiast faktem jest, że czas każdego zawodnika przemija – dodał.

– Grzegorz już nie jest tym samym piłkarzem co kiedyś. Czuł, że musi odejść. I myślę, że w jakiś mocny sposób nie będziemy jako reprezentacja tej straty odczuwać – zaznaczył.

Kto za Grzegorza Krychowiaka w środku pola?

Były filar reprezentacji Polski został również zapytany o to, kto w takim razie powinien występować w środku pola. – Wciąż środek pomocy jest wielką niewiadomą. Do gry nadal nie wrócił Moder, Bielik być może byłby opcją, ale też często ma problemy ze zdrowiem, które później wpływają na jego formę. Dlatego trener ma trudne zadanie przy pierwszych powołaniach i jednocześnie jestem bardzo ciekawy, na kogo postawi – stwierdził.

– Nie wiem, czy wrzucanie młodych chłopaków do środka pola byłoby dobrym rozwiązaniem. Trudno też powiedzieć, czy mamy odpowiednich kandydatów, którzy dźwignęliby ten ciężar – zakończył.

