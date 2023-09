Jerzy Brzęczek wziął w obronę Roberta Lewandowskiego. Miał jedno „ale”

W ostatnim czasie wokół reprezentacji Polski wybuchło sporo afer, ale żadna z nich nie została ugaszona do końca. W opinii wielu ekspertów oliwy do ognia dodał wywiad Roberta Lewandowskiego dla Eleven Sports i serwisu Meczyki.pl, po którym pojawiło się wiele niepochlebnych komentarzy.

Jerzy Brzęczek wziął w obronę Roberta Lewandowskiego

Od jakiegoś czasu w opinii publicznej trwa debata na temat opaski kapitańskiej dla Roberta Lewandowskiego oraz o jego obecności w kadrze. Na ten temat w Interii głos zabrał były selekcjoner reprezentacji Polski – Jerzy Brzęczek, któremu – według wielu opinii – z „Lewym” nie było po drodze. Trener został zapytany m.in. o to, czy na miejscu Michała Proberza by powołał napastnika FC Barcelony na zgrupowanie, czy odstawił go na boczny tor. 52-latek zaskoczył swoim stwierdzeniem.

– Teraz jest moda na to, aby uderzać w Roberta. Nagle wszyscy krzyczą, że nie ma predyspozycji do tego, aby być kapitanem, a przez lata, kiedy kadrze szło dobrze, nikt się o tym nie zająknął. Znowu mamy do czynienia z odbijaniem się od ściany do ściany, a dyskusję kibiców zdominuje pytanie, czy selekcjoner pokaże odwagę i zrezygnuje z Lewandowskiego. Moim zdaniem to byłby wielki błąd- stwierdził.

Były selekcjoner miał jedno „ale”

W opinii Jerzego Brzęczka najpierw trzeba zrozumieć problemy szatni reprezentacji Polski i oczyścić atmosferę. Były selekcjoner miał także jedno „ale” do kapitana reprezentacji Polski. – Trzeba zamknąć pewne tematy, chociażby te związane z wywiadem, który według mnie był nie na miejscu – wyznał.

Dopytywany przez Jakuba Żelepienia o tę kwestię były trener m.in. Wisły Kraków dodał, że na pewno chciałby o tym porozmawiać z kapitanem i przekazać mu swoje zdanie. – O niektórych rzeczach warto opowiadać publicznie, a o innych nie. Trzeba wziąć pod uwagę, czy ci, do których kierujesz swoje uwagi, wytrzymają później nałożoną na nich presję – stwierdził.

– Patrząc na to, co dzieje się w kadrze od momentu udzielenia tego wywiadu, sądzę, że reprezentanci nie do końca wytrzymali presję. Nie wygląda na to, aby ta publikacja uzdrowiła reprezentację – zakończył.

