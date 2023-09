Grzegorz Krychowiak pogroził Wojciechowi Szczęsnemu. Nawet na Instagramie zrobili show

Gdy pod koniec września 2023 roku Grzegorz Krychowiak zrezygnował z reprezentacji Polski, wielu kibiców oraz ekspertów odetchnęło z ulgą. Od dłuższego czasu defensywny pomocnik nie dawał drużynie odpowiedniej jakości, w związku z czym jest żegnany bez żalu. Z drugiej strony jednak wcześniej przez wiele lat stanowił o sile naszej kadry, więc nie może dziwić fakt, iż koledzy z drużyny piszą o nich wyjątkowo ciepło.

Wojciech Szczęsny pożegnał Grzegorza Krychowiaka

Jednym z pierwszych piłkarzy, którzy skomentowali decyzję Grzegorza Krychowiaka był Robert Lewandowski, kapitan naszej kadry. Teraz w pewnym sensie dołączył do niego również Wojciech Szczęsny, inny lider ekipy Biało-Czerwonych. Bramkarz Juventusu udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie sprzed wielu lat – jeszcze z czasów, gdy obaj występowali w młodzieżowej reprezentacji Polski. Golkiper wspominał więc dawne dzieje.

„19 lat miałem zaszczyt wspólnej gry z orzełkiem na piersi ze swoim przyjacielem! Razem cieszyliśmy się z pięknych chwil i razem przeżywaliśmy nasze najgorsze porażki. Zaczynaliśmy w 2004 roku w Ciechanowie, potem autokarem jeździliśmy po całej Europie, wspólnie marząc, by kiedyś zagrać w pierwszej reprezentacji. Grzesiu to marzenie spełnił 100 razy. Za każdym razem dając z siebie 100%. I za to należy mu się ogromny szacunek!” – czytamy pod fotografią.

Krychowiak wzruszony słowami Szczęsnego, ale

Wojciech Szczęsny jednak nie byłby sobą, gdyby nie pozwolił sobie na drobny przytyk wobec dobrego kolegi „Krycha, ty wiesz, że jak żyję, nie powiem o tobie miłego słowa, bo taka jest już natura naszej przyjaźni, ale za tą piękna, wspólną podróż dziękuję” – dodał.

Na wpis bramkarza reprezentacji Polski odpisał również sam Grzegorz Krychowiak. W komentarzu wspomniał, iż możliwość gry z bramkarzem Juventusu w barwach narodowych to była dla niego sama przyjemność. Dodał, że zakręciła mu się łezka w oku i zapowiedział, że gdy golkiper też zakończy karierę, to do internetu wstawi jeszcze gorsze zdjęcia niż to wybrane przez zawodnika Juventusu. „Nie strasz, nie strasz, bo się…” – zripostował Szczęsny.

