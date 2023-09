Były selekcjoner zaskakująco o Michale Probierzu. Porównał go do Adama Nawałki

Wybór Fernando Santosa na selekcjonera była ogromnym niewypałem. Portugalczyk nie osiągnął zamierzonych wyników, przez co został zwolniony. Ten pożar będzie gasił Michał Probierz, który został mianowany następcą 68-latka przez Cezarego Kuleszę. Przed byłym trenerem m.in. Jagiellonii Białystok bardzo trudne zadanie, bo po pięciu meczach mamy sześć oczek i zajmujemy czwarte miejsce w grupie ze stratą czterech pkt do pierwszej Albanii.

Były selekcjoner porównał Michała Probierza do Adama Nawałki

Matematyczne szanse na awans na Euro 2024 w Niemczech wciąż są, więc trener wierzy, że uda mu się tego dokonać. W ostatnim wywiadzie dla TVP Sport Michał Probierz powiedział, że w kadrze nikt nie stracił wiary w awans na mistrzostwa Europy.

Dla tego samego serwisu na temat nominacji Michała Probierza wypowiedział się inny były selekcjoner – Waldemar Fornalik, który prowadził kadrę narodową od 10 lipca 2012 roku do 16 października 2013 r. Trener Zagłębia Lubin w wywiadzie najpierw ocenił kadencję Fernando Santosa. – Fernando Santosowi nie można odmówić sukcesów i dokonań w futbolu reprezentacyjnym. Jeśli chodzi jednak o nasze realia, specyfikę i mentalności, to znają je najlepiej polscy trenerzy. Nie jest to łatwe środowisko do pracy dla obcokrajowca – wyznał.

– Wierzę, że Michał Probierz będzie w stanie swoją kadencją nawiązać do świetnych czasów Adama Nawałki. To Polacy doprowadzali drużynę narodową do największych sukcesów, dlatego jestem zwolennikiem, aby biało-czerwonych prowadził nasz trener – dodał.

Waldemar Fornalik wymownie o szansach na awans na Euro 2024

Waldemar Fornalik podkreślił, że Michał Probierz to uznany fachowiec i wierzy, że będzie w stanie dotrzeć do piłkarzy. – Między innymi olbrzymie doświadczenie sprawia, że można mieć uzasadnione nadzieje, że selekcjoner znajdzie receptę na zwycięstwo w trzech spotkaniach – stwierdził.

Na pytanie, czy pojedziemy do Niemiec na Euro, były selekcjoner odpowiedział wymijająco. – Musimy zwiększyć swoje szanse, a będzie to możliwe tylko w przypadku trzech zwycięstw. Reszta nie zależy już od nas, jeśli chodzi o trwające eliminacje. Gorąco jednak wierzę, że pod wodzą tego selekcjonera będziemy w stanie ograć nawet Czechów u siebie – zakończył.

