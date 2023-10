Tomasz Kuszczak dołączył do sztabu Michała Probierza. Zdradził, za co będzie odpowiedzialny w reprezentacji Polski

Po odejściu Fernando Santosa nowe porządki w reprezentacji Polski ma wprowadzić Michał Probierz, który na dniach ogłosi listę powołanych zawodników do reprezentacji Polski. Pomóc mu w tym mają byli polscy piłkarze, którzy trochę osiągnęli w czasie swojej kariery. Są nimi m.in. Sebastian Mila i Tomasz Kuszczak. Ten pierwszy niedawno ujawnił, czym będzie się zajmował w kadrze.

Tomasz Kuszczak: Propozycja z kadry przyszła w nieoczekiwanym momencie

Teraz były bramkarz Manchesteru United w wywiadzie z Jackiem Janczewskim dla serwisu laczynaspilka.pl zdradził kulisy swojego zatrudnienia. Na pytanie, ile czasu zajęło mu podjęcie decyzji, by dołączyć do sztabu Michała Probierza, odparł, że niewiele, bo reprezentacji Polski się nie odmawia.

– Propozycja pracy przy drużynie narodowej przyszła do mnie w nieoczekiwanym momencie. Byłem mile zaskoczony, że znalazłem się w kręgu zainteresowań. Odbyłem szybką konsultację z moją partnerką, bo będzie wiązało się to z przeorganizowaniem życia. Przedyskutowałem to w gronie rodzinnym i dostałem zielone światło. Moja partnerka doskonale wie, że piłkę nożną i drużynę narodową mam w sercu. Decyzja zapadła tak naprawdę w ciągu kilku minut – zrelacjonował.

Tomasz Kuszczak tym będzie się zajmował w sztabie reprezentacji Polski

Tomasz Kuszczak opowiedział również, jak będzie wyglądała jego praca jako szkoleniowca bramkarzy w reprezentacji Polski. – Mamy już wszystko poukładane z trenerem Andrzejem Dawidziukiem i wiemy, co mamy robić. Ważna będzie dla mnie regeneracja zawodników, pomoc w całej merytoryce przeciwnika, czyli to, co dla bramkarza jest jednym z najważniejszych aspektów. Jako były golkiper będę przedstawiał rywala, robił przegląd przeciwnika, kto wykonuje rzuty karne, w jaki sposób rywal rozgrywa stałe fragmenty gry, jaki jest jego styl – czy gra pressingiem, czy może bramkarz będzie miał więcej czasu na udział w poczynaniach ofensywnych – powiedział.

– Byłem zawodowcem przez wiele lat i chcę służyć swoim doświadczeniem. Wiem, czego potrzebują bramkarze w drużynie narodowej. Oczywiście, jeśli trener Michał Probierz będzie wymagał jeszcze więcej i zamierza zaangażować mnie w inne zadania, jak obserwacje meczów czy analizy przeciwnika, to służę pomocą. Selekcjoner o wszystkim decyduje, on ma swój plan i jest tutaj szefem – dodał.

Kuszczak wyznał, że to będzie jego największym wyzwaniem, które podejmuje po zakończeniu kariery. – Miałem już wcześniej propozycje pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski, ale nie byłem na to gotowy. Zacząłem inne projekty i nie byłem w stanie fizycznie poświęcić swojego czasu, żeby zaangażować się w stu procentach. Musiałem poukładać swoje sprawy prywatne po zakończeniu kariery i teraz nastał moment, że to funkcjonuje, jak chciałem. Dlatego dziś mogę w całości poświęcić się nowej pracy – zakończył.

