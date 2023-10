Pierwsze przecieki ws. powołań Michała Probierza. Szykują się spore zmiany!

Po nieudanej kadencji Fernando Santosa przyszedł czas na nowe, polskie rozdanie. Selekcjonerem kilkanaście dni temu został wybrany Michał Probierz. Pierwsza okazja do sprawdzenia jego umiejętności w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji już w październikowych meczach eliminacyjnych. Kilka dni przed nimi, oficjalne powołania.

Michał Probierz postawi na odmłodzenie kadry?

W oczekiwaniu na odkrycie kart przez Polski Związek Piłki Nożnej i selekcjonera Biało-Czerwonych media prześcigają się w nieoficjalnych doniesieniach. „Przegląd Sportowy” i Onet informują, że Probierz ma postawić na kilku młodych zawodników. Wśród nich będą Partyk Peda oraz Filip Marchwiński.

Ten pierwszy to środkowy obrońca, który, choć urodzony w 2002 roku, od dwóch sezonów występuje na boiskach na Półwyspie Apenińskim. Peda to piłkarz SPAL, mowa o wypożyczeniu, czyli zespołu grającego w Serie C. Jeśli mowa o jego karcie zawodniczej, ta jest w posiadaniu Palermo. Do Włoch Peda wyjechał z Legii Warszawa.

Marchwiński to pomocnik, ofensywnie usposobiony, również z rocznika 2002. Na co dzień występuje w barwach Lecha Poznań, z sezonu na sezon będąc coraz większą gwiazdą na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

Zarówno Peda, jak i Marchwiński, to etatowi piłkarze występujący w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Cztery mecze Biało-Czerwonych do końca 2023 roku

Polacy pod batutą trenera Probierza będą mieć w najbliższym czasie sporo grania. Pierwsze dwa wyzwania to październikowe mecze z Wyspami Owczymi (12.10) oraz na PGE Narodowym przeciwko Mołdawii (15.10).

W listopadzie Polacy zakończą eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy pojedynkiem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

